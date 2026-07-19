El Palacín de León acoge el miércoles un taller infantil de animación cinematográfica en torno a la exposición de Saura

Cartel del taller 'Stopmotion. Taller de animación', que tendrá lugar el miércoles 22 de julio en el Palacín de León - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacín de León acogerá este miércoles, 22 de julio, el taller gratuito 'Stopmotion. Taller de animación', una actividad dirigida a niños y niñas de entre 8 y 13 años en la que aprenderán la técnica cinematográfica de animación fotograma a fotograma a partir de un remake de la película 'Cría cuervos', de Carlos Saura.

La actividad, organizada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, se desarrollará entre las 11.00 y las 14.00 horas dentro de la programación estival vinculada a la exposición 'Carlos Saura, fotógrafo: Una vida tras la cámara', según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Este taller propone un recorrido por la animación para aprender la técnica de 'stop motion', que consiste en dotar de movimiento a objetos estáticos por medio de la sucesión de una serie de imágenes fijas.

Contará con doce plazas y la reserva será por riguroso orden de inscripción, que puede realizarse en el email info@imaginaleon.com y en teléfono 630 209 026. No está permitido repetir taller en caso de haber participado en los anteriormente programados.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EXPOSICIÓN

Este taller de rodaje es una de las actividades complementarias a la exposición sobre Carlos Saura, que puede visitarse hasta el 13 de septiembre en el Palacín. Los talleres terminarán el próximo 29 de julio con 'Narrando cuentos. Taller de rodaje de ficción'.

Asimismo, los domingos hasta el 30 de agosto, a las 12.00 horas, habrá visitas comentadas dirigidas al público en general, las cuales no precisan inscripción, y de martes a viernes, hasta el 31 de julio, recorridos temáticos dirigidos a colegios, institutos, asociaciones, colectivos, campamentos urbanos, idiomáticos y organizaciones

El horario del Palacín, con entrada gratuita, es de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los festivos, excepto lunes, de 11.00 a 14.00 horas, y los lunes está cerrado.