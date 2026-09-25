El Palacín de León promociona el talento local y nacional con 'Expositivos 26' hasta febrero

Un momento de la inauguración de la muestra. - AYUNTAMIENTO

LEÓN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VI Muestra de Fotografía Contemporánea 'Expositivos 26' ha abierto este viernes sus puertas en El Palacín de León, donde podrá visitarse de lunes a domingo hasta el próximo 14 de febrero de 2027.

La exposición, organizada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León en colaboración con la asociación León es Photo, busca "apoyar la creación artística y promocionar el talento local y nacional".

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha inaugurado la muestra acompañada por el comisario de la exposición, Mario Castro Baro, Gemma Rodríguez, del departamento de Arte y Exposiciones, y los cuatro autores seleccionados entre más de un centenar de proyectos presentados.

Aguado ha destacado la consolidación de este certamen, que alcanza su sexta edición y que ofrece a creadores noveles "la oportunidad de exhibir su obra".

El espacio expositivo acoge cuatro proyectos seleccionados: 'Broad Channel: más allá del agua', de Paula Guardián; 'No soy un robot (creo)', de Pilar García; 'Crisálidas, tras el cristal', de Esperanza Merino; y 'La presencia de lo incierto', de Fernando Rodríguez, estos dos últimos de autores leoneses.

Además, la muestra incluye un recorrido por proyectos de ediciones anteriores y detalla el proceso de evolución del trabajo fotográfico desde la idea inicial hasta el montaje final.

En el plano narrativo, las obras confluyen en dos formas distintas de reflejar la realidad. Por un lado, Fernando Rodríguez recurre a procedimientos de tradición analógica y Paula Guardián emplea la materialidad del negativo como registro documental a partir del espacio real.

Por otro lado, Pilar García Merino y Esperanza Merino construyen en estudio las condiciones de la imagen apelando a la naturaleza maleable del archivo digital.

De forma paralela, la oferta expositiva se completa con un programa educativo y formativo gratuito orientado a conectar de forma participativa al público infantil y adulto con el arte.

Entre las actividades programadas para niños de 8 a 13 años figuran los talleres de fotografía documental 'Lo cotidiano en mis fotos' (10 de octubre), fotografía conceptual 'Poesía visual' (21 de noviembre), retrato e identidad 'Quisiera ser' (12 de diciembre) y representación femenina 'El arte y la fotografía' (16 de enero).

Todos ellos ofrecen doce plazas en horario de 11.00 a 14.00 horas y requieren inscripción previa a través del correo info@imaginaleon.com o en el teléfono 630 209 026.

Asimismo, la programación incluye 'Gymkanas familiares de fotografía' los días 26 de diciembre y 2 de enero, el taller de fotografía y pintura 'Vida de Colores' el 9 de febrero con motivo de Carnaval y un taller intergeneracional de fotografía creativa el 13 de febrero.

Por su parte, la autora Pilar García Merino impartirá el 7 de noviembre un taller de autor sobre estrategias para reinventar el retrato, dirigido a 25 personas seleccionadas previa recepción de carta de presentación entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre en el correo pilar@garciamerino.com.

El recinto ofrece además visitas dialogadas sin necesidad de reserva previa todos los domingos desde el 27 de septiembre al 17 de enero a las 12.00 horas, así como recorridos didácticos para centros educativos y colectivos de lunes a viernes entre el 13 de octubre y el 15 de enero, con reserva obligatoria en proetocio@gmail.com o en el teléfono 652 047 598.

El Palacín, con entrada gratuita, permanece abierto de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, sábados de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.