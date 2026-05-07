El Palacio Pimentel muestra iniciativas de recuperación del medio natural realizadas en Valladolid, Burgos y Palencia

Carteles de la exposición 'Voluntariado Ambiental' en el Palacio de Pimentel de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El claustro del Palacio de Pimentel de Valladolid acoge desde este jueves 7 hasta el próximo 21 de mayo la exposición 'Voluntariado Ambiental', que muestra las diferentes iniciativas llevadas a cabo en 2025 para conservar el patrimonio natural en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid.

La exposición está impulsada por la Fundación Caja de Burgos y la Fundación 'La Caixa', dentro del programa 'Reconciliando personas y naturaleza. Sostenibilidad, comunidad y territorio', y puede visitarse de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas, así como en formato digital en la web de la Fundación Caja de Burgos.

Los visitantes podrán contemplar 37 paneles explicativos correspondientes a los proyectos de recuperación del medio natural en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid durante el año 2025, además de otros tres paneles resumen que recogen las principales intervenciones realizadas en cada territorio.

El proyecto lo ha presentado en la propia sede de la Diputación Provincial el diputado de Obras, Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua, Fernando Esteban, acompañado por la responsable del Área de Cohesión Social y Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos, Carmen Hernando, la delegada en Castilla y León del Área Territorial y Centros de Fundación 'la Caixa', Rosana Cano, y el director de las Aulas de Medio Ambiente de la Fundación Caja Burgos, Miguel Ángel Pinto.

La de este año supone la decimotercera edición del programa, en la que han participado 2.000 voluntarios en total, 900 de ellos en la provincia de Valladolid, donde se han concedido "más proyectos que cualquier otro año", según ha señalado Carmen Hernando en declaraciones recogidas por Europa Press.

Los proyectos se centran en cinco ámbitos de actuación: ecología de la reconciliación, diseño y señalización de itinerarios ambientales, mejora de la calidad y disponibilidad del agua, lucha contra el cambio climático, y estudios científicos y control de especies invasoras.

Las iniciativas han sido promovidas por administraciones locales, mancomunidades, asociaciones sin ánimo de lucro y también por ciudadanos a título particular, a las que se han sumado los proyectos propios de las Aulas de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos.

El Aula de Burgos continúa con su iniciativa de ciencia ciudadana, que consiste en el conteo mensual de aves en el río Arlanzón a su paso por la ciudad, además de los proyectos similares llevados a cabo por las Aulas de Palencia y Valladolid en los parques urbanos de sus respectivas ciudades, en los que han formado a voluntarios para involucrarlos en la promoción de la biodiversidad.

Entre los proyectos apoyados hay propuestas como la de la Federación Síndrome de Down en Castilla y León, que ha señalizado un itinerario ambiental en el entorno del embalse de Encinas de Esgueva.

En la provincia de Burgos, la Asociación Cultural 'Villa de Grijalba' ha plantado 200 árboles autóctonos en su municipio, mientras que el Ayuntamiento palentino de Pedraza de Campos ha desarrollado acciones para la gestión y conservación adecuada de la laguna de Pedraza.

Desde su puesta en marcha, este programa de voluntariado ambiental ha respaldado un total de 454 proyectos, con la participación de más de 20.000 voluntarios en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid.