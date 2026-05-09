El Palacio de Los Verdugo de Ávila ofrece la exposición artística 'Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad'

El Palacio de Los Verdugo de Ávila exhibe la exposición artística 'Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad' - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Los Verdugo de Ávila exhibe hasta el 28 de mayo, en su galería superior, la exposición artística 'Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad', entre las que se encuentra la capital abulense desde 1985.

La colección se puede visitar, con carácter gratuito, en el horario de apertura del Palacio, el cual es de lunes a sábado y festivos, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

La muestra, de carácter itinerante, rinde homenaje a las ciudades que cuentan en España con la declaración de Patrimonio Mundial otorgada por la Unesco y conmemora el 30 aniversario de la creación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, del que Ávila es miembro fundador y ostenta la Secretaría permanente.

Con el objetivo de llegar a todos los enclaves que integran esta asociación, la muestra comienza su itinerancia en Ávila y pone el foco, a través de sus obras, los diferentes rincones y escenarios de las ciudades.

Integrada por 35 obras realizadas en diferentes técnicas, 28 artistas son los autores de esta colección, que tiene el objetivo de ampliarse hasta llegar "al medio centenar de trabajos", para resaltar "el patrimonio artístico y cultural existente en España", según ha afirmado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Sus autores forman parte del Círculo de Pintores Solidarios, una asociación cultural sin ánimo de lucro y solidaria, de ámbito nacional con sede en Madrid que, en la actualidad, cuenta con 145 socios adultos y una treintena de socios infantiles y juveniles.

El fin de la organización es difundir el arte como "herramienta de transformación social", razón por la que imprimen a sus pinceles y obras un "carácter solidario" que busca hacer llegar el arte a todas las personas.