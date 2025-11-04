Palat del Rey (León) reabrirá sus puertas el 5 de diciembre como espacio expositivo con la muestra 'El dolor esculpido'

Cartel de la muesra con la que la iglesia de Palat del Rey reabrirá sus puertas como espacio expositivo. - OBISPADO DE LEÓN

LEÓN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de Palat del Rey, en León capital, reabrirá sus puertas como espacio expositivo vinculado al Museo Diocesano y de Semana Santa el próximo día 5 de diciembre con la muestra 'El dolor esculpido: la Piedad de Carmona'.

Con esta exposición se conmemora el 275 aniversario de la imagen de Nuestra Señora de la Piedad, que organiza la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz en colaboración con el Museo Diocesano y de Semana Santa.

La exposición, que se podrá visitar entre los días 5 y 21 de diciembre, reunirá piezas procedentes de toda la Diócesis de León, con obras no solo del propio Luis Salvador Carmona, autor de la imagen de Nuestra Señora de la Piedad, sino también de otros escultores como Juan de Angés, Bautista Vázquez, José de Villabrille y Ron o Víctor de los Ríos.

Entre las tallas seleccionadas figuran piezas procedentes de Villademor de la Vega, Pajares de los Oteros, Valderas, Barrios de Gordón, Villasinta de Torio, Villarrodrigo de las Regueras y de la propia ciudad de León, entre otras localidades, conformando un recorrido representativo del patrimonio artístico y devocional de toda la Diócesis.

EJES TEMÁTICOS

La muestra está estructurada en torno a tres ejes temáticos. El primero de ellos gira en torno a la figura de Luis Salvador Carmona, uno de los grandes escultores del siglo XVIII en España y autor de la imagen protagonista.

Otro de los ejes temáticos es la devoción a la Piedad en el ámbito diocesano y el último está centrado en la vinculación histórica entre la iglesia de Palat del Rey y la Cofradía de Minerva y Vera Cruz.

Con esta exposición la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz desea rendir homenaje a la imagen de la Virgen de la Piedad, que cuenta con gran devoción y representación en la semana santa leonesa, así como reafirmar su compromiso con la conservación del patrimonio, la fe y la tradición que la han caracterizado a lo largo de su historia.

El evento contará con la colaboración de instituciones culturales y religiosas de la Diócesis, así como con el apoyo de entidades públicas y privadas que contribuirán a hacer posible esta celebración "histórica".

NUEVA ETAPA EN CONTINUIDAD

En esta nueva etapa, con la muestra 'El dolor esculpido: la Piedad de Carmona' como primera referencia, la iglesia de San Salvador de Palat del Rey pasará a convertirse en un espacio expositivo anexo al Museo Diocesano y de Semana Santa (MDySS) que gestionará la 'Fundación Museo Diocesano y de Semana Santa' y que se centrará en mantener una oferta de exposiciones temporales dentro del programa estable del MDySS, dando continuidad a la línea de trabajo que inspiró la anterior etapa desde 2006 hasta 2020.

Palat del Rey está considerada como la iglesia más antigua de la ciudad de León, vestigio del histórico monasterio que fundara el rey Ramiro II en el siglo X con su singular bóveda gallonada original y pertenecía a esa fundación monástica que este monarca leonés promovió para el ingreso como monja de su hija, la infanta Elvira.

El templo fue sometido a modificaciones notables en siglos posteriores, como la efectuada en el siglo XVI, cuando se transformó la cabecera y se ubicó en el presbiterio un retablo de la Escuela Juniana leonesa.

En la actualidad, y tras las intervenciones realizadas en la última restauración para la rehabilitación del inmueble, la recuperación del retablo y la dotación informativa con recursos didácticos, el edificio de Palat del Rey cuenta con la dotación necesaria en materia de conservación y seguridad para convertirse en un espacio expositivo público.

La dirección del Museo Diocesano y de Semana Santa anima a comisarios, artistas, historiadores y colectivos implicados en el patrimonio a plantear proyectos para esta renovada plataforma de encuentro entre la comunidad, la cultura y la fe.