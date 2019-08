Palencia en Negro y San Antolín Sonora reúnen ocho conciertos en las fiestas de Palencia

Actualizado 27/08/2019 14:11:26 CET

Presentación Palencia En Negro Y San Antolín Sonora - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Palencia en Negro y San Antolín Sonora van a reunir un total de ocho conciertos entre la plaza San Miguel y la de la Inmaculada del 3 al 7 de septiembre en una nueva edición que se enmarca dentro de las fiestas de la capital.

En concreto, el 3 de septiembre la plaza de San Miguel será el escenario de San Antolín Sonora, a partir de las 21.00 horas, que por noveno año consecutivo acercará al público palentino los sonidos Pop, Hard Rock, Electrónica y Swing gracias a las actuaciones de ONI, Union Pacific y The Golden Swingles.

Así, el grupo que abrirá la novena edición de esta cita con la música palentina será ONI. Esta grupo tiene su origen en el proyecto de Dani González (Vocalista y Guitarra) en formato acústico. Junto a él actuaba Andrés de la Fuente (Guitarra acústica).

En el año 2019 Jorge Frontela (Bajo) propone transformar el proyecto incorporando a Dani Lajo a la batería. Desde ese momento los cuatro conforman ONI aportando nuevo material y transformando las primeras canciones acústicas en temas con sonidos y ritmos con más "garra y sutilidad".

Tras ONI, llegará el turno de Union Pacific. Esta banda nace en octubre de 2018 incorporando a Rafa como cantante a la antigua formación, Juke Box. La banda queda compuesta por: Rafa Sancristóbal (voz), José Txapartegui (Guitarrista), Carlos Feijóo (teclados y voces), Toño Pascual (batería y voces) y Iosu Hernández (bajo y voces), todos ellos antiguos conocidos de la escena musical palentina.

La novena edición de San Antolín Sonora se cerrará con el sonido Swing mezclado con la Electrónica, propuesta que parte de The Golden Swingles. Bajo este nombre encontramos al guitarrista, productor y DJ, Diego Martínez, y la cantante Beatriz Sánchez.

En su corta trayectoria han recibido muy buenas criticas, ya que es un estilo novedoso y original. Swing, sobre bases electronicas creadas por ellos mismos, versionando todo tipo de canciones (actuales, clasicos, swing años 40).

PALENCIA EN NEGRO

La capital palentina volverá a contar por quinto años consecutivo durante las fiestas de San Antolín con una representación del mejor Soul, Deep Funk y Rhythm and Blues venidos desde Holanda, Italia, Portugal y España. Así, el cartel de 'Palencia en Negro' está conformado por The Sweet Vandals, Steffen Morrison, Virginia Brown and The Shameless y Marta Ren and The Groovelvets.

Los conciertos darán comienzo el 4 de septiembre y finalizarán el día 7 de septiembre en la Plaza de la Inmaculada, junto a la Catedral, a las 22.00 horas.

El ciclo dará comienzo el día 4 de septiembre con el concierto de The Sweets Vandals, banda de deep funk y soul formada en Madrid en el año 2005.

El día 5 de septiembre, Palencia en Negro acogerá la actuación de Steffen Morrison. Recientemente este artista holandés fue uno de los "cabeza de cartel" de un festival tan prestigioso como Enclave de Agua.

Las voces femeninas volverán a ser protagonistas en el tercer concierto con la actuación de Virginia Brown & The Shameless. Esta formación es una banda de origen siciliano, formada en 2014 por el volcánico líder Vincenzo Puleo, que combina ritmos afro-cubanos con Rhythm and Blues.

Palencia en Negro finalizará el día 7 de septiembre con el concierto de Marta Ren and The Groovelvets.