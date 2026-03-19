Palencia Turismo con Pé presenta su oferta turística en el Salón Internacional de Cataluña 'B-Travel'

PALENCIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia, a través del Servicio de Turismo, presentará la oferta turística de la provincia en el Salón Internacional de Turismo de Cataluña 'B-Travel', que se celebra entre el 20 al 22 de marzo en el Recinto Montjuïc.

Bajo la marca 'Palencia Turismo, con Pé', la Institución provincial busca lograr la atracción de los visitantes catalanes, un mercado de gran importancia a nivel nacional, y dar a conocer la amplia oferta turística de la provincia, han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

La Diputación de Palencia compartirá espacio con otras provincias de Castilla y León que participan como coexpositores en el stand de la Junta de Castilla y León. Cada provincia contará con su propio espacio individualizado para mostrar sus recursos y servicios turísticos.

El stand dispondrá de un área dedicada al turismo enogastronómico de la Comunidad, donde se realizarán catas y degustaciones de quesos de la marca de calidad Alimentos de Palencia y de vinos de las Denominaciones de Origen Cigales y Arlanza y de Vinos de la Tierra de Castilla y León (IGP), con la finalidad de mostrar Palencia como un destino enoturístico de referencia.

En el expositor se pondrán a disposición de los visitantes diferentes materiales como folletos, guías, mapas, paneles con códigos QR y personal del Servicio de Turismo que atenderá a los visitantes acercándoles la variedad de recursos y servicios turísticos, rutas y áreas de autocaravanas, además de actividades y experiencias para disfrutar en la provincia, con la vista puesta en Semana Santa, y en el resto del año.

La participación de Palencia en B-Travel tiene como objetivo principal promocionar la diversidad de su oferta turística que incluye un patrimonio cultural con la Villa Romana La Olmeda, el Románico Palentino y el Museo Territorial Campos del Renacimiento, como referentes; una propuesta de naturaleza y turismo activo y familiar con el Geoparque Mundial Unesco Las Loras o el Canal de Castilla y una gastronomía con el recorrido enoturístico por el Cerrato, productos autóctonos y vinos de denominación de origen.

Castilla y León recibe un flujo diverso de viajeros de todas las comunidades autónomas y Cataluña se posiciona como una comunidad emisora de turismo significativa ya que representó el 6,88 por ciento en 2025 y el 6,35 en enero de 2026 del movimiento de viajeros de procedencia española a la Comunidad, según el Boletín de Coyuntura Turística.

La Diputación ha destacado la importancia de este evento para la institución, dado que Cataluña es un mercado emisor destacado, así que el objetivo es captar la atención de potenciales visitantes para los próximos puentes y la época estival con la finalidad de fortalecer la posición de Palencia como destino con múltiples opciones para todo tipo de público.