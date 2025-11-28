Palencia, Valladolid y Zamora estarán este sábado en aviso amarillo por nieblas acompañadas de helada y cencellada

Archivo - Frío y niebla en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora estarán este sábado, 29 de noviembre, en aviso amarillo (riesgo) por la posibilidad de nieblas acompañadas de heladas y cencellada, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, se podrán registrar nieblas que dificulten la visibilidad hasta los 100 metros entre las 0.00 y las 12.00 horas de este sábado.

Este fenómeno meteorológico podría registrarse, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento, en áreas de la meseta de las tres provincias y podría ir acompañado de heladas o de cencellada.