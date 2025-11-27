La parada de taxis de la plaza Mayor de Segovia cambia de ubicación a Doctor Laguna desde este viernes

SEGOVIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parada de taxis situada hasta ahora en la plaza Mayor de Segovia pasará a ubicarse en la plaza Doctor Laguna, junto a Confecciones Díez, desde este viernes, 28 de noviembre.

La decisión, consultada con los profesionales del gremio, se ha adoptado tras detectarse dificultades para la salida de los vehículos desde la ubicación anterior, especialmente en momentos de gran afluencia de personas.

Además, el elevado número de actos y eventos que se celebran de forma habitual en la plaza Mayor hacía que, en numerosas ocasiones, los taxis no pudieran acceder a su parada, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

La nueva localización ofrece un espacio "fijo y estable", donde los usuarios podrán coger un taxi sin que el servicio se vea afectado por la creciente programación de actividades o el elevado número de personas en la plaza Mayor.

El Ayuntamiento de Segovia ha subrayado que con este traslado se mejora "notablemente" el acceso, se facilita la movilidad de los taxistas y se refuerzan las condiciones de seguridad, tanto para profesionales como para usuarios.