Los parlamentarios del PSCyL piden al PP que apoye un Pacto de Estado frente al cambio tras los incendios del verano

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PSOE de Castilla y León en el Congreso de los Diputados han pedido a los representantes del PP de esta Comunidad que apoyen la proposición no de ley, registrada en la Cámara baja, para impulsar un pacto de Estado frente a la emergencia climática entre todas las administraciones, actores políticos y sociedad civil.

También, el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes ha registrado ya una proposición similar, con el mismo objetivo y que se debatirá en próximas fechas en el Parlamento Autonómico, según han detallado los socialistas en un comunicado recogido por Europa Press.

En la proposición no de ley del Congreso de los Diputados, los socialistas defenderán una participación de la sociedad civil, instituciones y grupos parlamentario para acordar medidas que ayuden a minimizar los impactos y sus consecuencias.

En este sentido, han recordado que los grandes incendios forestales de este verano en Castilla y León tienen que servir para generar políticas que mejoren la prevención y la extinción de incendios, para lo que es "imprescindible una adecuada hoja de ruta de diálogo y acuerdo".

Asimismo, los socialistas han señelado que es necesario que todas las administraciones se comprometan a aumentar y mantener a lo largo de todo el año todos los medios técnicos y humanos necesarios para prevenir y combatir los eventos climáticos extremos.