El Parlamento Europeo no admite la urgencia de la petición de OncoBierzo, que continuará por vía ordinaria

PONFERRADA (LEÓN), 4 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) ha comunicado que la petición registrada por OncoBierzo el pasado 15 de septiembre sobre la desigualdad territorial en el acceso a la sanidad pública, presentada en trámite de urgencia por dos representantes europarlamentarios de distintas sensibilidades, no ha sido admitida por dicha vía, por lo que continuará su tramitación mediante el procedimiento ordinario.

Según han trasladado a Oncobierzo representantes de la Eurocámara, esta decisión "no cuestiona en ningún momento la gravedad de los hechos expuestos" ni el interés general del asunto. La negativa se ha producido por motivos ajenos al contenido de la petición, entre ellos la ausencia de ponentes disponibles, la falta de coordinación en la agenda de grupos parlamentarios y el desconocimiento del sentido de voto en parte de la Cámara, circunstancias que han impedido alcanzar el consenso necesario para activar la vía rápida.

Varios integrantes de OncoBierzo viajaron en octubre a Bruselas para exponer la situación del área sanitaria de El Bierzo, Laciana y La Cabrera, en León, ante eurodiputados de todo el arco político, a los que detallaron problemas existentes como la falta de especialistas, la rotación continua de profesionales, las listas de espera prolongadas, la pérdida progresiva de servicios públicos en territorios rurales y el "declive" demográfico.

En este contexto, OncoBierzo ha agradecido la escucha y sensibilidad mostradas por los representantes europeos durante todo este proceso y las nueve reuniones mantenidas, así como su disponibilidad para la consecución de los trámites de admisión de la petición a debate, según ha informado a Europa Press en un comunicado OncoBierzo.

DESCOORDINACIÓN POLÍTICA

Para la entidad, la decisión de no aplicar la tramitación de urgencia pone de manifiesto que la "descoordinación" política puede retrasar la atención a problemas que son transversales y que afectan a la ciudadanía, "al margen de cualquier ideología", algo que resulta "preocupante".

Al respecto, OncoBierzo ha señalado que la insuficiencia de medios humanos y materiales en el Hospital del Bierzo, así como en otros muchos territorios, es un asunto que requiere respuestas técnicas e institucionales y "no debe quedar condicionado por los tiempos o intereses de la política".

No obstante, ha apuntado que, para el Parlamento Europeo, la cuestión planteada encaja dentro de debates abiertos sobre desigualdad territorial, acceso equitativo a la sanidad y garantía de derechos fundamentales en zonas rurales, áreas en las que la Unión Europea trabaja mediante recomendaciones, fondos de cohesión y estrategias específicas para regiones afectadas por desafíos demográficos.

UN "RESPALDO" AL FONDO DEL PROBLEMA

OncoBierzo ha valorado este reconocimiento como un "respaldo" al fondo del problema y una invitación a seguir impulsando vías de colaboración institucional. "Nosotros continuaremos trabajando, desde la independencia política, para que la situación del Hospital del Bierzo sea atendida por las administraciones competentes", ha recalcado.

Finalmente, ha reiterado su compromiso con la defensa de los pacientes y acompañantes; el apoyo a los profesionales y la reivindicación de una sanidad pública "digna, estable y accesible" para toda la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia.