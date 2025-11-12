LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las III Jornadas 'Pastoreo en las Redes' reunirá en Cistierna (León) a expertos en el control de vegetación con ganado en extensivo que debatirán durante dos días.

Ganaderos y pastores, administración pública, técnicos de ganadería, empresas de transporte energético, universidad, fundaciones, ONG y centros de formación dialogarán sobre experiencias en España del uso de ganado extensivo pastoreado para controlar la vegetación.

El viernes, 14 de noviembre, las jornadas cerrarán con una visita de campo, con la presencia de ganado, que tendrá lugar en la localidad de Paradilla de Gordón (Pola de Gordón) para dar a conocer el proyecto de control de la vegetación bajo el tendido de Red Eléctrica.

Este evento está organizdo por a Red Eléctrica, Enagás, Agrovidar, Fundación Global Nature y la UNED de Ponferrada, con el apoyo de la Diputación de León, el Ayuntamiento de Cistierna, la Reserva de la biosfera Alto Bernesga y la Asociación de ganaderos de la montaña de León.