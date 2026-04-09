El patio que conecta el Museo Unamuno de Salamanca con el Edificio Histórico de la Universidad se abre al público

Patio que conecta el Museo de Unamuno con el edificio histórico de la Universidad. - USAL

SALAMANCA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pequeño patio privado que conecta la Casa-Museo Unamuno con el Edificio Histórico de Escuelas Mayores, por el que el rector pasaba desde su hogar a la Universidad podrá visitarse gracias a la renaturalización llevada a cabo.

En el patio que utilizaba el rector se han instalado diez jardineras colgantes en el espacio de la pasarela, con especies de plantas aromáticas (tomillo, romero, salvia, lavanda, santolina y mejorana), que se conjugan con cuatro jardineras con celosías en el foso, que albergan rosales trepadores para generar un muro verde.

Para el diseño e instalación se ha tenido en cuenta el valor patrimonial del edificio, por lo que la totalidad de los elementos no estarán en contacto con las paredes del inmueble para no causar su deterioro.

Además, se ha instalado un refugio de polinizadores con el objetivo de fomentar la nidificación de abejas solitarias y de conocer qué especies estarían utilizando el patio de la Rectoral a través de su monitorización frecuente.

Igualmente, se ha instalado una placa conmemorativa con un texto de Fedra, en el que se hace referencia al tomillo y la mejorana, así como se ha decorado el refugio de polinizadores con una silueta de Miguel de Unamuno realizada por Manuel Álvarez-Monteserín Hernández (1932).