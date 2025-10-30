Patio Herreriano acoge hasta el 11 de enero la muestra 'David Delfín, en tránsito' que acompaña el documental en Seminci

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Patio Herreriano en Valladolid acogerá desde este viernes, 31 de octubre, y hasta el próximo 11 de enero 'David Delfín, en tránsito', la exposición que acompaña y complementa el estreno en la Seminci del documental 'David Delfin. Muestra tu herida', producido por RTVE y dirigido por César Vallejo de Castro, Ángela Gallardo Bernal y Rafael Muñoz Rodríguez.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, junto al director del Museo Patio Herreriano, Javier Hontoria, los responsables del proyecto, Josep Casamartina Parassols e Ismael Núñez Muñoz, y la directora del grado de Moda del IE University School of Architecture and Design de Segovia, Inés Quesada, han presentado en el Museo Patio herreriano de Valladolid esta exposición donde "se unen arte y moda", ha destacado la edil de Vox.

La exposición que esta situada en la 2ª planta del claustro se compone de alrededor de 150 piezas, entre trajes, camisetas, zapatos, bolsos, diseño gráfico e industrial de David Delfín que tiene la Fundació Antoni de Montpalau y sus colaboradores, que configuran "una mirada panorámica que abarca desde las primeras a las últimas colecciones y colaboraciones", ha remarcado Casamartina Parassols .

También, ha explicado que incluye vídeos de los desfiles más representativos y, una vez estrenado el documental en la Seminci, se incluirá en el discurso de la exposición.

Asimismo, ha subrayado que el concepto de la exposición responde a los múltiples significados de la palabra tránsito como el hecho de que se haga en un antiguo monasterio benedictino y justo en las alas del claustro; tránsito como un montaje "singular" a partir de cajas de embalajes de arte del propio museo; porque la exposición acompañará las diversas presentaciones del documental y "ya en un sentido místico, tránsito como el paso de la vida a la muerte y la trascendencia".

"El título de la exposición es una metáfora porque la vida es un tránsito, y la vida como tránsito que es, es efímera, y este museo es un paradigma donde lo efémero queda guardado", ha señalado Irene Carvajal.

David Delfín fue unos de los nombres "destacados" de la moda española de las dos primera décadas del siglo XXI con desfiles en la Pasarela de Cibeles como 'Cour des Miracles' en 2002, 'After' en 2003, 'Cour' en 2004 o 'Missing' en 2008.

"David Delfín es uno los artistas más radicales y relevantes que ha dado la escena, no solo de la moda española en el siglo XX, sino de la cultura en general", ha destacado Hontoria.

La directora del Grado en Moda de la IE University School of Architecture and Design de Segovia ha señalado que esta será la primera, pero no la última colaboración con "un museo tan comprometido con la cultura como el Patio Herreriano".