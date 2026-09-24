Patrimonio autoriza los controles vinculados a la finalización de las obras de la presa de Oncala (Soria)

SORIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, presidida este jueves por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha autorizado el control arqueológico y paleontológico vinculado al proyecto de terminación de las obras de la Presa de Oncala, para el abastecimiento en la comarca de San Pedro Manrique.

La obra está promovida por la Confederación Hidrográfica del Ebro, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

La empresa PALEOYMÁS, Actuaciones Museísticas y Paleontológicas, S.L., ha obtenido la autorización para la realización de trabajos arqueológicos y paleontológicos vinculados al proyecto de finalización de las obras de la presa de Oncala. Una infraestructura destinada a mejorar el abastecimiento hídrico de la comarca de Tierras Altas, cuyas obras comportan movimientos de tierra, susceptibles de alterar o poner al descubierto restos integrantes del patrimonio arqueológico y paleontológico.

PROPUESTA

La propuesta contempla, por una parte, el seguimiento arqueológico continuado de todas aquellas actuaciones que impliquen remoción del terreno, con el fin de identificar y documentar posibles restos o contextos arqueológicos afectados por las obras.

Asimismo, se plantea un control paleontológico mediante la inspección visual y la documentación de los perfiles, superficies de excavación y demás afecciones al subsuelo generadas durante la ejecución del proyecto. Todo ello, dada la relevancia paleontológica del entorno, encuadrado en la Cuenca de Cameros y caracterizado por la presencia de numerosos yacimientos de icnitas de dinosaurios y otros restos fósiles del Jurásico final y Cretácico Inferior.

En caso de producirse hallazgos de interés patrimonial, se prevé la paralización inmediata de los trabajos en la zona afectada, su adecuada delimitación y protección, así como la comunicación al Servicio Territorial de Cultura para la adopción de las medidas que procedan. Una vez finalizada la intervención, se elaborará la correspondiente memoria técnica de resultados.