Patrimonio exige el inicio de los trabajos de apuntalamiento en el Palacio de los Hurtados de Mendoza de Almazán (Soria)

SORIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Patrimonio ha exigido el inicio inmediato de los trabajos de apuntalamiento en el Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán, en Soria, cuya fachada se desplomó hace unos días.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte ha notificado este viernes, tanto a la propiedad como al Ayuntamiento de Almazán, el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Patrimonio, en relación con las actuaciones urgentes a ejecutar en el Palacio de los Hurtado de Mendoza, en la localidad de Almazán.

La Comisión Territorial de Patrimonio mantuvo una reunión extraordinaria, presidida por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, para tratar, como único punto en el orden del día, la autorización de actuaciones urgentes, recogidas en informe técnica.

Un informe elaborado en relación con el colapso y derrumbe parcial acaecido en el Palacio de los Hurtado de Mendoza de la localidad de Almazán, cuyo promotor es Carlos Delgado Alonso Martirena y los técnicos redactores Ignacio Cabrerizo Martínez de Baroja y Alejandro Cabrerizo de Marco.

El informe técnico de actuaciones urgentes para la estabilización y reconstrucción de cubierta, forjados, del muro y arcada de la galería colapsado y derrumbado en la fachada norte del Palacio tuvo entrada, en el Registro del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, el pasado lunes día 7.

El informe emitido por la arquitecta del del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte indica que el 1 de septiembre de 2026 se produjo el derrumbe de cinco arcos en la parte intermedia de la galería porticada existente en la fachada norte del Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán, además de los forjados intermedios.

El día 3 de septiembre se realizó una visita interior con el fin de comprobar in situ la evolución del derrumbe.

En relación con dicha visita, el día 7 de septiembre se presentó un informe técnico por la propiedad relativo a las actuaciones a adoptar.

INFORME PRESENTADO

Sobre el documento presentado por los promotores, la arquitecta territorial indica que, en primer lugar, enumera los elementos afectados por el siniestro, se describen gráficamente las zonas donde se producen los desplomes y los materiales constructivos que conformaban cada uno de los forjados, cubierta, cerramiento y acabados de la zona en la que se produce el derrumbe.

En el informe no se realiza ninguna mención a la fachada interior del palacio que abre a la galería porticada.

En la visita realizada por los técnicos del Servicio Territorial se observa que en el interior de las habitaciones con frente a la galería no se aprecian grietas que indiquen que el derrumbe ha producido movimientos estructurales que afecten a la estabilidad.

Sin embargo, se comprueba que ha afectado parcialmente a la fachada interior de la citada galería porticada, la cual en la planta baja corresponde con el trazado de la muralla, pero en las plantas superiores está conformada por un entramado de madera, ladrillos y adobe que ha quedado dañado y expuesto a la intemperie.

GRIETAS MAYORES

Además, la zona del torreón, colindante con la galería, presenta grietas que se observa son sensiblemente mayores en comparación con las tomadas en una visita realizada en julio del 2023.

Los testigos de yeso colocados en el año 2024 se encuentran rotos o despegados del elemento murario, lo que conlleva a pensar que se han producido movimientos estructurales.

Como se desprende del informe, no se puede aseverar que se deban exclusivamente al derrumbe acontecido, pero sí corroboran la preocupación expresada en informes anteriores por la Comisión Territorial de Patrimonio respecto a la necesidad de realizar un estudio patológico y un 'mapa de grietas'.

En cuanto al as actuaciones, se insta al apuntalamiento interior del palacio en las zonas próximas al derrumbe, resto de la galería actual y zona de la torre en todos sus niveles.

También al aseguramiento de las zonas inestables mediante la retirada controlada de elementos sueltos.

Asimismo, la retirada clasificada, seleccionada y paletizada de todas las piezas de cantería que se encentran tanto en la carretera como en el talud de la ladera.

Una vez desescombrado, apuntalamiento de seguridad desde la base firme con andamiaje multidireccional para restauración tipo 'kwikstage' que permita el apeo de las zonas colindantes al derrumbe.

Por último, la reconstrucción de muros, arcadas, forjados y cubierta.

En el documento se indica que las actuaciones de apuntalamiento se realizarán "de manera inmediata 2-3 semanas, en función de la disponibilidad de la empresa constructora contactada, con la que ya se ha hecho visita preliminar".