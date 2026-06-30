Patrimonio Nacional culmina la rehabilitación integral de la torre del Hospital del Rey de Burgos con 1,2 millones

Representantes de la Universidad de Burgos, de Patrimonio Nacional, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente. - EUROPA PRESS

BURGOS 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional ha culminado las obras de rehabilitación integral de la torre del Hospital del Rey en Burgos, una actuación que ha contado con una inversión de 1,2 millones de euros. Con este proyecto, la institución cierra el ciclo de seis intervenciones estratégicas en la capital burgalesa financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Durante el acto de inauguración, al que han asistido diversas autoridades locales, la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha subrayado que esta intervención, junto a las ejecutadas en San Amaro, las cubiertas de San Antonio Abad, el Parque del Parral y la iluminación del Monasterio de las Huelgas, responde a una planificación rigurosa.

Uno de los hitos de la restauración ha sido la recuperación del tradicional toque manual de campanas, reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para ello, se ha fundido una nueva pieza en bronce en unos talleres artesanales de Saldaña (Palencia). La campana original, debido a una fractura en uno de sus labios, será preservada y trasladada al museo para su exhibición.

Sobre las mejoras en la iluminación monumental de los bienes gestionados por Patrimonio Nacional, De la Cueva ha señalado que el proyecto para la iluminación exterior del Monasterio de las Huelgas ya cuenta con el diseño definido. El objetivo es doble, por un lado, mejorar la experiencia visual de los monumentos durante la noche y avanzar en la eficiencia energética, logrando reducciones de consumo superiores al 30% en los edificios intervenidos, ha apuntado.

Respecto a la situación de las viviendas de la Plaza del Sobrado, cuya rehabilitación quedó paralizada al declararse desiertas las licitaciones, la presidenta ha manifestado su intención de analizar de nuevo el proyecto, aunque ha admitido que los plazos de los fondos europeos impidieron su inclusión en esta fase.

Por su parte, el director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional, Luis Pérez de Prada, ha detallado la complejidad técnica de la obra, calificándola de "casi quirúrgica". Según ha explicado, la intervención ha permitido recuperar los niveles originales de la torre, la escalera de acceso a la zona de campanas y la restauración integral de la puerta de entrada, elaborada en madera de nogal.

Las tareas han consistido en la limpieza de la fábrica de piedra, eliminado suciedad acumulada durante siglos y rejuntado con mortero de cal, lo que ahora permite apreciar claramente las dos fases constructivas históricas de la torre, ha concluido Pérez de Prada.

La alcaldesa de Burgos, presente en el acto, ha agradecido la colaboración institucional y ha celebrado la recuperación de una "joya" del patrimonio burgalés, enfatizando la importancia de que la ciudadanía pueda volver a contemplar este monumento en todo su esplendor.