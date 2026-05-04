Patrimonio Nacional retoma en La Granja (Segovia) las visitas a la piscifactoría y estrena recorrido botánico

Zona externa de la piscifactoria. - PATRIMONIO NACIONAL

LA GRANJA (SEGOVIA), 4 (EUROPA PRESS)

Patrimonio Nacional ha ampliado su programación cultural en el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso con un recorrido "inédito" por el Jardín de la Real Botica y la reapertura de las visitas a la histórica piscifactoría del conjunto, "la primera que se fundó en España".

Ambas actividades se inician el próximo 8 de mayo y tienen un precio de cuatro euros por persona, con entradas disponibles de forma anticipada a través de la web de la institución, según detalla a través de un comunicado.

Las visitas guiadas al Jardín de la Real Botica son una novedad dentro de la oferta del Real Sitio. El recorrido destaca la tradición de la jardinería vinculada al cultivo de plantas aromáticas y medicinales, con el papel del jardinero como figura especializada en la identificación y el uso de especies con aplicaciones en fitoterapia, más allá de su dimensión ornamental.

Las visitas se celebrarán los miércoles, desde el 8 de mayo al 14 de octubre, a las 11.00 horas, con una duración de 90 minutos y grupos de hasta 20 personas.

La segunda actividad supone la reapertura de las visitas a la piscifactoría, que permite al público descubrir la primera instalación de este sector construida en España. Acompañados por personal de Guardería de Patrimonio Nacional, los visitantes conocerán el papel que desempeñó esta planta en la repoblación de truchas en los ríos que hoy forman parte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Las sesiones tendrán una duración de 60 minutos y un aforo limitado a 30 personas por grupo, y se celebrarán con periodicidad quincenal, los viernes, desde el 8 de mayo hasta el 25 de septiembre, a las 18.00 horas.

Ambas propuestas están diseñadas para todos los públicos, si bien los recorridos no son accesibles para personas con movilidad reducida.

Las dos propuestas se suman al resto de actuaciones en curso en el conjunto, entre las que destaca la restauración de la fuente de La Cascada, cuya reincorporación a los espectáculos de fuentes monumentales está prevista para el verano, y la inminente apertura del nuevo Centro de Interpretación de las Fuentes, concluye el comunicado.