Patronal llama a la "prudencia" y urge a formar un Gobierno autonómico para aportar "seguridad jurídica"

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha hecho un llamamiento a la "prudencia" tras los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026 que, en sus palabras, constatan "un enfriamiento del mercado laboral" en la Comunidad, en un contexto marcado por la "incertidumbre económica y geopolítica".

En este contexto, ha reclamado, a través de un comunicado, "consolidar un marco institucional y económico previsible", al tiempo que ha apremiado a la formación de un Gobierno en Castilla y León para aportar "seguridad jurídica y confianza" para la actividad empresarial.

Los datos, señala la patronal, evidencian una "situación de incertidumbre y fragilidad" para el tejido empresarial. Para la organización, esta evolución está condicionada por "factores externos", como el aumento de los costes energéticos y logísticos derivados de la escalada del conflicto en Irán, "que impactan directamente en la competitividad de las empresas".

"La recuperación sostenida del empleo requiere superar la incertidumbre y consolidar un marco institucional y económico previsible", subrayan desde CEOE.

En este contexto, CEOE Castilla y León insiste en la necesidad de "reforzar la estabilidad" tanto a nivel nacional como autonómico.

En el ámbito regional, considera "prioritaria" la rápida conformación de un Gobierno tras las elecciones de marzo, con el objetivo de "aportar seguridad jurídica y confianza a la actividad empresarial".

La organización empresarial defiende que solo desde un entorno "estable y predecible será posible impulsar la inversión productiva y favorecer la creación de empleo de calidad en la comunidad".

En este sentido, reclama que el empleo y la empresa ocupen un lugar "central" en la agenda política de la nueva legislatura.