Paula Jiménez Aparicio, del Colegio La Salle, gana el XXIII Premio Protagonistas del Mañana de Rotary Club de Valladolid

Paula Jiménez Aparicio, del Colegio La Salle, gana el XXIII Premio Protagonistas del Mañana de Rotary Club de Valladolid
Paula Jiménez Aparicio, del Colegio La Salle, gana el XXIII Premio Protagonistas del Mañana de Rotary Club de Valladolid - ROTARY CLUB
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 18 abril 2026 12:34
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   VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La alumna del Colegio La Salle Paula Jiménez Aparicio se ha alzado con el XXIII Premio Protagonistas del Mañana del Rotary Club de Valladolid, un galardón que distingue a jóvenes que destacan por su trayectoria, sus valores personales y su compromiso con la sociedad.

    La ceremonia de entrega del premio se celebró el viernes y contó con la presencia de la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, Carolina del Bosque, y de la directora general de Juventud de la Junta, Estela López, así como Óscar Rivas y Víctor Rodríguez, en representación de CaixaBank, entidad que patrocina estos premios.

   En la cena de entrega participaron miembros del Rotary Club de Valladolid, así como los doce estudiantes seleccionados y sus docentes, pertenecientes a los centros IES Pinar de la Rubia, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de Lourdes, CIFP Juan de Herrera, Colegio La Salle, Colegio Internacional y Colegio La Milagrosa y Santa Florentina.

   El premio forma parte de una iniciativa con la que Rotary busca reconocer a jóvenes vallisoletanos que sobresalen no solo por sus capacidades académicas, sino también por valores como el liderazgo, la empatía, la integridad y la vocación de servicio.

   En la web oficial del club, Protagonistas del Mañana se presenta como un programa orientado a dar a conocer públicamente las cualidades de la juventud y a poner en valor a estudiantes que destacan tanto por su talento como por su dimensión humana.

   Con esta nueva edición, el Rotary Club de Valladolid reafirma su compromiso con la juventud y con la promoción de referentes positivos, reconociendo a jóvenes que representan una manera de crecer, aprender y contribuir a la sociedad desde la excelencia personal y el servicio a los demás.

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