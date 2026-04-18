Paula Jiménez Aparicio, del Colegio La Salle, gana el XXIII Premio Protagonistas del Mañana de Rotary Club de Valladolid - ROTARY CLUB

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alumna del Colegio La Salle Paula Jiménez Aparicio se ha alzado con el XXIII Premio Protagonistas del Mañana del Rotary Club de Valladolid, un galardón que distingue a jóvenes que destacan por su trayectoria, sus valores personales y su compromiso con la sociedad.

La ceremonia de entrega del premio se celebró el viernes y contó con la presencia de la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, Carolina del Bosque, y de la directora general de Juventud de la Junta, Estela López, así como Óscar Rivas y Víctor Rodríguez, en representación de CaixaBank, entidad que patrocina estos premios.

En la cena de entrega participaron miembros del Rotary Club de Valladolid, así como los doce estudiantes seleccionados y sus docentes, pertenecientes a los centros IES Pinar de la Rubia, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de Lourdes, CIFP Juan de Herrera, Colegio La Salle, Colegio Internacional y Colegio La Milagrosa y Santa Florentina.

El premio forma parte de una iniciativa con la que Rotary busca reconocer a jóvenes vallisoletanos que sobresalen no solo por sus capacidades académicas, sino también por valores como el liderazgo, la empatía, la integridad y la vocación de servicio.

En la web oficial del club, Protagonistas del Mañana se presenta como un programa orientado a dar a conocer públicamente las cualidades de la juventud y a poner en valor a estudiantes que destacan tanto por su talento como por su dimensión humana.

Con esta nueva edición, el Rotary Club de Valladolid reafirma su compromiso con la juventud y con la promoción de referentes positivos, reconociendo a jóvenes que representan una manera de crecer, aprender y contribuir a la sociedad desde la excelencia personal y el servicio a los demás.