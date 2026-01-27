El PCAS-TC pide a los castellanos de Aragón el voto para Chunta Aragonesista

VALLADOLID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) ha pedido en un comunicado a los castellanos residentes en Aragón que voten a las candidaturas de Chunta Aragonesista en las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón, por ser la formación política que "mejor recoge las reivindicaciones sociales, ruralistas, ecológicas, feministas y juveniles del castellanismo".

En un comunicado, recogido por Europa Press, la formación castellanista estima que en torno a 50.000 personas nacidas "en alguna de las cinco comunidades autónomas castellanas" --Castilla y León, Castilla-La Mancha, comunidad de Madrid, La Rioja y Cantabria-- residen en Aragón, entre las que destacanan a "más de 30.000 nacidos en Castilla y León empadronados en la comunidad aragonesa.

A todos ellos, el PCAS-TC solicita el voto a Chunta Aragonesista en las elecciones autonómicas aragonesas del próximo 8 de febrero.

Ambos partidos, recuerdan, "mantienen una estrecha relación y colaboración política desde 1988, apoyándose mútuamente, compartiendo candidaturas en las Elecciones Europeas, participando en numerosos eventos sociales y políticos y coincidiendo en una articulación del estado más federalista, exigiendo el retorno del patrimonio cultural expoliado" y "reclamando un autogobierno que no privilegie a unas comunidades frente a otras".

Los castellanistas han recalcado que "siempre agradecerán el apoyo que en el parlamento español siempre han recibido de la representación aragonesista y muy especialmente de sus diputados José Antonio Labordeta, Chesús Yuste y Jorge Pueyo".

Inciden en que la formación aragonesista está en sintonía también con la "apuesta decidida por la lucha contra la corrupción, por la democracia avanzada, por la defensa de lo público y por la gestión propia de los recursos hídricos, energéticos y ambientales del territorio".

El PCAS-TC explica que el programa que presenta Chunta en estos comicios es "el más idóneo para la realidad de Aragón y para la sociedad aragonesa", pues "prioriza las necesidades de Aragón, defendiendo su identidad, apostando por sólidos sistemas de salud, educación y servicios sociales, construyendo la justicia social y la igualdad, favoreciendo la asequibilidad de la vivienda y luchando contra la despoblación rural".

"Castilla y Aragón, las dos grandes nacionalidades históricas de España siguen teniendo un potente futuro común, progresista, ambiental, rural, joven, europeísta y femenino", han concluido.