El PCAS-TC ve "totalmente agotado" el actual modelo de financiación y reclama uno más igualitario territorialmente

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) considera "totalmente agotado y obsoleto" el actual modelo de financiación autonómica, cuyo esquema consideran que "perjudica cada vez más a Castilla y León", por lo que reclaman una reformulación del mismo, avanzando hacia un modelo "más igualitario social y territorialmente" que frene la despoblación y afronte el envejecimiento, que asegure su suficiencia económica y que garantice la prestación de todos los servicios públicos.

En un comunicado recogido por Europa Press, los castellanistas recuerdan que el actual sistema de financiación está vigente desde "2009" y "caducó en 2014, ¡hace once años!" lo que consideran que "incumple la ley que prevé su revisión cada cinco años".

Por ello creen "urgente" un debate "profundo" y una negociación "conjunta y transparente entre el Gobierno central y todas las comunidades autónomas para reformarlo y asegurar una financiación adecuada para todas ellas".

Todo ello con situaciones que ven como "anacrónicas" como el régimen foral del que disfrutan el País Vasco y Navarra, "cuyo sistema de concierto y convenio no solo implica que recaudan casi todos los impuestos en su territorio, sino que, en la negociación posterior con el Estado, la cantidad que deben abonar a la Administración central por los servicios que esta presta es siempre muy inferior a lo ajustado".

Asimismo, el PCAS-TC considera muy preocupante el "intento del Gobierno central de extender de facto este anacrónico e injusto régimen foral a Cataluña".

El inminente debate sobre el nuevo modelo de financiación, advierten, "alarma a la formación castellanista que teme que, una vez más, las más perjudicadas sean las comunidades empobrecidas del interior peninsular, como Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura o Castilla y León".

El Partido Castellanista considera "inadmisible cualquier modelo que profundice en la actual asimetría del Estado de las Autonomías y se defiende un esquema federal, igualitario y solidario para el conjunto de España que garantice los mismos servicios públicos a todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia".

Además, señalan con sorpresa "la atonía e incapacidad de los principales actores políticos de la comunidad ante este debate crucial", pues entienden que "PP, PSOE y Vox en Castilla y León se muestran sumisos a las direcciones estatales de sus partidos, dejando a Castilla y León a los pies de los caballos y mostrándose absolutamente incapaces de liderar una posición autónoma y justa para la comunidad".

Para el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), un modelo de financiación autonómica justo para Castilla y León "necesitaría una reforma del sistema que pondere de manera adecuada sus características demográficas y geográficas, fundamentalmente la despoblación, el envejecimiento y la dispersión geográfica".

Entre las medidas indispensables se debería tener en cuenta, a su juicio, dar un mayor peso de la población ajustada al coste de los servicios y no solo en la población total, lo que favorecería a comunidades como Castilla y León con "baja densidad de población y un elevado porcentaje de personas mayores".

"DEUDA HISTÓRICA CON CASTILLA"

También plantean un reconocimiento de la dispersión y el envejecimiento, garantizar la suficiencia financiera para cubrir el coste real de las competencias transferidas y mecanismos de solidaridad "efectivos" y una "asunción de la deuda histórica y actual con Castilla", pues consideran que el Estado debe reconocer y asumir la deuda contraída con nuestra tierra, "consecuencia de décadas de extracción de sus recursos naturales, generación de energía y prestación de servicios ecosistémicos que han beneficiado al conjunto del Estado sin retorno para Castilla y León".