El PCAS-TC volverá a Villalar este jueves, una celebración a la que consideran "el futuro de Castilla"

Imagen de archivo de la fiesta de Villalar de los Comuneros. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) - El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) celebrará nuevamente este 23 de Abril, como hace "ininterrumpidamente desde 1986" la fiesta de Villalar en la campa de la localidad vallisoletana, con presencia en su carpa corporativa y la tradicional conmemoración "comunera" en el monolito, una celebración cuya fuerza consideran que representa "el futuro de Castilla".

Los integrantes de la formación castellanistas programan en su carpa, ubicada en la campa de Villalar, actividades culturales, musicales e intervenciones políticas durante toda la jornada, y se atenderá al público en un puesto informativo.

También celebrarán su conmemoración comunera de 12.00 a 12.30 horas, aproximadamente, junto al monolito que recuerda a Padilla, Bravo y Maldonado en la plaza de la localidad vallisoletana, con intervenciones que, avanzan, "criticarán el absoluto desprecio con que la práctica totalidad de las administraciones públicas e instituciones de Castilla están tratando un evento de enorme trascendencia política, histórica, cultural y social para nuestro pueblo y nuestra tierra".

El PCAS-TC ha llamado a la ciudadanía castellana a "una participación activa, reivindicativa y festiva", en Villalar de los Comuneros, "frente a las agresiones que partidos como PP y VOX realizan continuamente contra las señas de identidad de la Comunidad de Castilla y León y muy especialmente contra el mensaje transformador de la Revolución Comunera".

Han criticado que el Gobierno en funciones de la Junta de Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco al frente, se ha mostrado "incapaz de resolver los problemas reales de la ciudadanía de Castilla y León", además de considerarlo "privatizador de servicios públicos, carente de propuestas para regenerar el territorio rural, y anulador de cualquier acción que dignifique la identidad de esta tierra y este pueblo, pretende vaciar de contenido el significado del 23 de Abril".

El PCAS-TC afronta el 23 de Abril, en el 505 aniversario de la Revolución Comunera, "desde una clave castellanista y social. Castellanista reivindicando la unidad de Castilla en el marco de una España Federal, así como el respeto a su cultura, su identidad y exigiendo la potenciación de la lengua castellana como instrumento social, cultural y económico".

Pero también han subrayado que se trata de una celebración social, "por la repoblación rural, el apoyo a agricultores y ganaderos, la transformación verde que lleve a un modelo de producción y consumo más sostenible, el futuro digno para los jóvenes en su propia tierra, sin precariedad laboral, con acceso a la vivienda, y sin tener que emigrar, la democracia participativa, la lucha feminista por la plena y efectiva consecución de la igualdad de género en la sociedad y la economía".

Los castellanistas del siglo XXI, han recodado, se consideran "conscientes de la enorme fuerza moral y ética de Los Comuneros y de la extraordinaria capacidad de movilización popular y de transformación social que el mensaje de la Revolución Comunera encierra, no como una mera reliquia con más de 500 años de antigüedad, sino como bandera que guíe a las castellanas y castellanos hacia la profunda transformación" de Castilla.

El objetivo, han incidido, es "construir su propio futuro, con alternativas reales para los jóvenes, con medidas efectivas contra la despoblación, con una economía que desarrolle plenamente nuestros potenciales, con una transformación verde de nuestro territorio y la sociedad".

Para la formación, "la masiva asistencia a Villalar de los Comuneros el 23 de abril, el corazón simbólico de Castilla, evidencia una mezcla de sentimiento, fiesta y orgullo; una conexión clara con las raíces, una identidad compartida y un espacio para la reivindicación de una voz propia, de exigir mejoras para nuestra tierra y nuestras gentes y para luchar contra la despoblación y el éxodo de los jóvenes".

Así, Villalar consiste "una demostración de que la gente castellana sigue viva y nos importa construir nuestro futuro" y "una campa llena es un mensaje político y social imparable", pues consideran que "la fuerza del movimiento reside en el enorme número de personas que en Villalar se concentran, en una fiesta de todos y sin exclusiones".