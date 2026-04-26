Pedraza (Segovia) alberga la VIII Edición del Curso de Maestro Asador de lechazo

Archivo - Placa con el emblema de la Asociación de Asadores de Castilla y León - ASOCIACIÓN DE ASADORES DE CASTILLA Y LEÓN

PEDRAZA (SEGOVIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León organiza la VIII Edición del Curso de Maestro Asador, una cita formativa que tendrá lugar este lunes 27 y martes 28 de abril en el Restaurante Asador La Olma de Pedraza, en la localidad segoviana, para aquellos que desean obtener un diploma que les acredita como Maestro Asador.

La formación, en la que colaboran también la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía y la IGP Lechazo de Castilla y León, es "un referente para cocineros, estudiantes de hostelería, profesionales del sector y amantes de la cocina que buscan aprender o perfeccionar la técnica tradicional del asado al horno de leña", según ha señalado la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante dos jornadas intensivas, los participantes recibirán formación teórica y práctica de la mano de expertos, en un entorno que combina "excelencia culinaria y tradición" y en el que, en sus siete ediciones anteriores, se han formado más de 140 Maestros Asadores provenientes de lugares de toda España.

Los contenidos abarcan desde los valores nutricionales del lechazo y las características de las razas ovinas autóctonas hasta las claves para el manejo del horno, el maridaje con vino, la selección de materia prima, la organización del servicio en un asador y la puesta en valor del producto como patrimonio cultural gastronómico.

Asimismo, el programa incluye una visita a una explotación ganadera, materiales didácticos, comidas y entrega de diplomas, además de la participación de personalidades como la directora técnica de la IGP Lechazo de Castilla y León, Beatriz Sánchez; el gerente de Hornos Jumaco, Alfonso Maestro; el maestro asador y propietario del restaurante anfitrión, Sergio Blázquez, y el presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía, Julio Valles, así como el gerente de la Asociación de Asadores y experto en Patrimonio Cultural, Rafael Peña.

La matrícula de la formación incluye alojamiento, todas las actividades del programa, materiales, certificado oficial de Maestro Asador y una experiencia gastronómica única centrada en uno de los productos más representativos de la cocina castellana y leonesa.