Pedro Barato considera "insuficientes" las medidas del plan anticrisis del Gobierno ante el incremento de los costes

José María Castilla, responsable de Asaja en Bruselas; Juan Luis Delgado, presidente en Salamanca; Pedro Barato, presidente nacional, y Donaciano Dujo, responsable regional. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha asegurado este lunes en Salamanca que las medidas del plan anticrisis del Gobierno son "netamente insuficientes" para compensar el incremento de los costes de producción derivados de la guerra en Oriente Medio.

Durante la celebración de la Asamblea General Ordinaria, Barato ha criticado el sistema de devolución de 20 céntimos por litro de gasóleo, calificándolo de "lioso" al exigir justificaciones de consumo anual y limitar su aplicación desde la publicación hasta el mes de junio.

Asimismo, el dirigente agrario ha señalado que el cálculo de las ayudas para fertilizantes se basa erróneamente en las medidas de la guerra de Ucrania, a pesar de que los costes actuales son distintos. Barato ha desgranado que, mientras en aquel periodo el gasóleo costaba un máximo de 1,35 euros, hoy roza los 1,70 euros, coincidiendo con una caída en los precios del trigo y la cebada, que se sitúan entre los 180 y 200 euros, según la zona de España.

En este sentido, el presidente de la organización ha subrayado que los grandes beneficiados de la situación actual son quienes venden el gasóleo y el propio Gobierno a través de la recaudación de impuestos. Por ello, ha indicado que la situación del sector mejoraría si se hubiese aplicado una medida equivalente al 50 por ciento de lo que la Administración está recaudando por este concepto.

Por su parte, el responsable de Asaja en Bruselas, José María Castilla, ha solicitado un aumento del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para evitar que pierda peso en el marco financiero actual. Castilla ha advertido de que la PAC no puede quedar diluida en un fondo que la obligue a competir con otras partidas como el control de fronteras o la inmigración, y ha defendido un modelo profesional que elimine las limitaciones de pagos para poder competir con acuerdos como el Mercosur.

Finalmente, el representante en Bruselas ha abordado la categorización de enfermedades animales, afirmando que la Comisión Europea no realizará cambios sin un informe avalado por la Organización Mundial de la Salud Animal. No obstante, ha concluido que Bruselas se ha mostrado abierta a discutir si los animales vacunados que den positivo deben ser sacrificados o no, a la espera de conocer la postura definitiva del Gobierno de España sobre el modelo de PAC.