Pedro Halffter ofrece en Villafranca un concierto benéfico para los damnificados por los incendios en el Bierzo

LEÓN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director y compositor Pedro Halffter ofrecerá este jueves, día 21, en Villafranca del Bierzo (León) un concierto benéfico en favor de los damnificados por el fuego que está asolando toda la zona del Bierzo.

La actuación, en la que interpretará obras de Chopin y Schubert, se celebrará en la Iglesia de San Nicolás de la localidad y comenzará a las 20.30 horas.

"Este verano de 2025 será tristemente recordado por los voraces incendios que han asolado a toda Castilla y León y, en especial, la zona del Bierzo a la par que se celebra la décima edición del Festival 'Música en Villafranca'. Paisajes históricos, como Las Médulas, asolados; miles de hectáreas de bosque, calcinadas; agricultura y ganadería, tocadas de muerte; pueblos enteros destruidos y sus habitantes evacuados. Ante tanta tragedia toda ayuda que se plantee va a ser poca, pero no por ello desdeñable", detallan desde la organización a través de un comunicado.

Ya el pasado jueves, día 14, Pedro Halffter interpretó su habitual concierto de 'Las variaciones Goldberg' en homenaje a las víctimas de este incendio. Entonces se comprometió a organizar y celebrar un concierto extraordinario de este Festival con carácter benéfico. Una semana después -este jueves, día 21- dicho concierto se va a llevar a cabo.

Dado su carácter solidario se va a pedir a los asistentes un donativo voluntario y la recaudación total se destinará a ayudar a los afectados por los incendios. Las reservas pueden realizarse llamando al teléfono 682 39 59 67.