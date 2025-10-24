Pedro Sánchez participa en un acto del PSOE en León este domingo, la quinta visita que hace a la provincia desde agosto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE) el pasado 16 de octubre en León. - Fernando Otero - Europa Press

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participará este domingo en León en un acto del partido en la que será su quinta visita a la provincia desde mediados del pasado mes de agosto, en poco más de dos meses.

En concreto, este domingo Pedro Sánchez acompañará al candidato socialista a la Presidencia de la Junta en Castilla y León y líder del PSOE en la Comunidad, Carlos Martínez, en un acto público que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

El acto comenzará a las 11.00 horas y será el cierre de las jornadas de trabajo del PSOE, celebradas bajo el lema 'Atrévete a construir el futuro. Los fondos Next Generation, motor de crecimiento en Castilla y León'.

Padro Sánchez visitó el 17 de agosto la zona leonesa afectada por los incendios en Villablino, una jornada en la que también estuvo presente en Ourense y en la que anunció que el Ejecutivo central propondría un Pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática del país.

Posteriormente, el presidente del Gobierno acudió el día 5 de septiembre a la base de las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte, cuyos efectivos participaron activamente en las tareas de extinción de los incendios que afectaron la Comunidad.

La semana pasada, Sánchez visitó León en dos ocasiones. La primera de ellas fue el día 14, que participó en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que tuvo lugar en la Térmica Cultural de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), ubicada en Ponferrada.

Dos días después clausuró el XIX Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise), la cita anual que organiza el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) que tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital leonesa.