Sánchez visita junto a Mañueco la zona afectada por el incendio de Orallo en Villablino (León)

Pedro Sánchez visita la zona afectada por el incendio de Orallo en Villablino (León) acompañado por Fernández Mañueco - POOL - MONCLOA

LEÓN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este domingo, 17 de agosto, la zona afectada por el incendio forestal de Orallo en el entorno de Villablino, donde ha estado acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Sánchez ha aterrizado en helicóptero sobre las 16.00 horas en tierras leonesas tras recalar en Ourense, provincia también afectada por los incendios. En su visita en León, el jefe del Ejecutivo central ha estado también acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

Tras aterrizar en un campo de fútbol, donde ha sido recibido por Fernández Mañueco, el presidente del Gobierno ha recorrido algunas de las zonas arrasadas por el fuego del incendio de Orallo, en un recorrido en el que también han estado la directora General de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

También han estado presentes, entre otros, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y la vicesecretaria General del PSOE de Castilla y León y procuradora en las Cortes, Nuria Rubio.

En el marco de esta visita, Fernández Mañueco ha pedido a Sánchez más medios del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil para reforzar el operativo antes los incendios que enfrenta Castilla y León, donde, precisamente, León es una de las provincias que presenta una situación más grave.