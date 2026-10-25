Los pendones toman el Paseo del Muro de San Lorenzo como broche de oro a la III Feria de Productos de León en Gijón - DIPUTACIN DE LEÓN

LEÓN, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La III Feria de Productos de León en Gijón despide este domingo su edición más concurrida con un "brillante" balance de público y ventas, coronado por el vistoso y multitudinario desfile de los pendones leoneses a lo largo del litoral gijonés.

La iniciativa, promovida por la Diputación de León en el marco de las fiestas de la Casa de León en Asturias, ha vuelto a demostrar la "excelente acogida" de la gastronomía y las tradiciones de la provincia entre el público asturiano y los numerosos visitantes que han abarrotado la Plaza Mayor durante los tres días de muestra.

El gran hito cultural de la jornada de clausura lo ha protagonizado el tradicional desfile de pendones, que ha partido desde el histórico entorno de Campo Valdés para recorrer de manera vistosa el Paseo del Muro de San Lorenzo.

Las enseñas leonesas han estado acompañadas por la banda de gaitas Noega y grupos folklóricos leoneses.

Además, la alcaldesa de la ciudad de Gijón, Carmen Moriyón, y el vicepresidente primero de la Diputación, Roberto Aller, han portado durante un tramo dos de los pendones presentes en el cortejo.

El presidente de la Casa de Asturias en León, José María Fernández Chimeno; el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González- Palacios; y el diputado de la Diputación de León, Fernando Prieto Olite, también han acompañado a los pendones en su desfile por la villa asturiana.

Más de una veintena de varas e insignias concejiles de la provincia leonesa ha desplegado sus colores al viento, acompañadas por cientos de personas que se han congregado a lo largo del paseo marítimo para presenciar este emotivo homenaje al folklore y a las raíces comunes.

La institución provincial ha hecho un "balance extraordinario" de esta tercera edición, de la que ha destacado cómo la respuesta del público gijonés y la alta actividad de ventas lograda por las 23 empresas participantes avalan la idoneidad de la Plaza Mayor de Gijón como escaparate de referencia para la marca 'Productos de León'.

La Diputación de León reafirma así su compromiso de seguir impulsando la presencia exterior de sus productores y fortaleciendo las alianzas comerciales con el Principado de Asturias.