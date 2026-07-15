Una performance bajo el Acueducto y un concierto de 11 campanarios para inaugurar el Festival de Música de Segovia

Un momento de la performance 'Ensayar la paz' - EUROPA PRESS

SEGOVIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Segovia ha dado comienzo a la 51 edición del MUSEG, el Festival de Música de Segovia, con una propuesta artística centrada en la paz, el patrimonio sonoro y la participación ciudadana, materializada en una performance femenina a los pies del Acueducto y, tras ella, un concierto de campanas con campaneros tocando las piezas de 11 torres de la ciudad.

La inauguración ha tenido lugar en la Plaza del Azoguejo, a los pies del Acueducto, donde la directora técnica del festival, Noelia Gómez, ha abierto el acto en representación de la Fundación Don Juan de Borbón, entidad organizadora del festival adscrita al Ayuntamiento de Segovia. Con ella ha participado el alcalde de la ciudad, José Mazarías.

Gómez ha agradecido la presencia del público asistente y de quienes ya han programado su visita al festival en las próximas semanas, y ha destacado que el evento se construye entre todos, entre toda la ciudadanía. Por su parte, el alcalde ha efectuado la declaración oficial de apertura de esta nueva edición del festival, que se prolongará hasta el próximo 8 de agosto.

El primero de los espectáculos de la jornada inaugural ha sido 'Ensayar la paz', una performance coreográfica ideada por la artista argentina Agustina Sario e interpretada por 15 mujeres segovianas, todas voluntarias, bajo el Acueducto.

La pieza ha planteado la paz como una práctica compartida, explorando desde el movimiento colectivo conceptos como sostener, ceder, escuchar y acompañar, en una propuesta que ha convertido a la ciudadanía en protagonista directa del festival.

A la coreografía le ha seguido un concierto de campanas titulado 'Mysterium. Escenario de paz', diseñado por el compositor Llorenç Barber y dirigido musicalmente por Montserrat Palacios. La obra ha sido interpretada por casi 80 voluntarios, que han hecho sonar las campanas de 10 iglesias de la ciudad además de las del Ayuntamiento, con la participación adicional de varios coros.

El propio alcalde ha explicado que la tarde ha tenido como hilo conductor la paz "entendida como espacio de convivencia, de diálogo, de encuentro y de respeto". El concierto ha permitido al público decidir de manera individual cómo vivir la experiencia sonora, ya fuera desde un punto elevado de la ciudad, desde algún parque, desde la muralla o recorriendo las calles del centro histórico.

Esta fórmula participativa, que ha convertido a Segovia en un gran instrumento urbano, ha buscado poner en valor el toque manual de campanas, una tradición que la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2022. La Fundación Don Juan de Borbón ha trabajado durante el último año para difundir el conocimiento sobre este patrimonio, con el objetivo de compartirlo con el conjunto de la ciudadanía y no limitarse a su conservación.

La inauguración se enmarca en una programación que, en esta 51 edición, incluirá 31 espectáculos repartidos entre la ciudad de Segovia y once municipios de la provincia, entre ellos Turégano, Cantalejo, El Espinar o Ayllón.

El festival, organizado por la Fundación Don Juan de Borbón y respaldado por la Diputación de Segovia, el Ministerio de Cultura, la Junta de Castilla y León y la Fundación Caja Rural de Segovia, reunirá a lo largo de las próximas semanas a figuras como el Orfeón Donostiarra, Al Di Meola, Ainhoa Arteta, Israel Galván, Katia Guerreiro, Bernard Foccroulle o el Cuarteto Diotima.

Entre las citas más destacadas figuran el concierto de Bernard Foccroulle en la Catedral de Segovia, dedicado al 400 aniversario de la Facultad orgánica de Francisco Correa de Arauxo, y la actuación de la Compañía Ibérica de Danza con su espectáculo 'Carmen vs. Carmen'.

El Real Alcázar acogerá además propuestas de cámara y jóvenes intérpretes, mientras que el Jardín de los Zuloaga concentrará gran parte de la programación de música, danza, fado, flamenco y jazz. El festival cerrará su edición el 8 de agosto en el Castillo de Turégano con un concierto lírico protagonizado por Ainhoa Arteta y Luis Santana.

Con este comienzo, MUSEG confirma su vocación de vincular la creación artística contemporánea con el patrimonio histórico y sonoro de Segovia, apostando por fórmulas de participación ciudadana que, según ha remarcado la organización, buscan que cada asistente construya su propia experiencia del festival.