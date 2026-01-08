El periodista José Antonio Quirce, ganador del V Concurso de Relatos Cortos de Diputación de Segovia

Quirce junto a la diputada de Promoción Provincial. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El periodista José Antonio Quirce se ha alzado con el primer premio del V Concurso de Relatos Cortos 'Historias que alimentan', una iniciativa promovida por la Diputación de Segovia a través de la marca agroalimentaria 'Alimentos de Segovia'.

La vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha entregado los premios a los ganadores.

El primer galardón, dotado con 300 euros y un lote de productos de 'Alimentos de Segovia', ha recaído en José Antonio Quirce por su relato 'Endrino, de feria en feria', una "historia original y llena de humor" narrada desde la perspectiva de un peculiar protagonista que recorre las ferias de la provincia en las que disfruta de sus productos tradicionales, hasta descubrir "con ironía y ternura" la sorpresa final que encierra la Feria de la Matanza".

Rodríguez ha destacado que "este relato representa a la perfección el espíritu del concurso gracias a su creatividad, cercanía y una conexión auténtica" con los productores, las ferias y la identidad gastronómica de la provincia de Segovia.

El segundo premio, dotado con 200 euros y un lote de productos de Alimentos de Segovia, ha sido para Sara Esteban, autora de 'El escaparate de la memoria', un "emotivo" relato en el que un abuelo y su nieto conversan frente a un escaparate repleto de alimentos segovianos.

A través de esa escena cotidiana, la obra entrelaza memoria, legado familiar y una reflexión sobre la importancia de valorar la tierra y a quienes la trabajan.

Rodríguez ha subrayado el valor de las dieciocho propuestas recibidas y ha hecho hincapié en que "cada edición" se demuestra "que la literatura es una poderosa herramienta para sensibilizar sobre la sostenibilidad y la alimentación responsable".

El jurado ha valorado especialmente la calidad literaria, la originalidad y la coherencia de los relatos con los valores del certamen, cuyo objetivo es promover una reflexión creativa sobre la alimentación sostenible, saludable y respetuosa con el entorno, así como la puesta en valor de los productos locales y de proximidad.

Asimismo, la diputada ha puesto en relieve el compromiso continuado de la Diputación con este tipo de iniciativas.

Los relatos ganadores serán difundidos a través de los canales oficiales de la Diputación y podrán consultarse en la web de Alimentos de Segovia.