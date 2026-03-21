El periodista Luis del Olmo será el pregonero del Día de San Jorge en Casa Botines de León

Luis del Olmo será el pregonero del Día de San Jorge en Casa Botines - CASA BOTINES

LEÓN, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El encargado de pronunciar el pregón del Día de San Jorge en el Museo Casa Botines Gaudí, que se celebrará el 23 de abril a las 12.00 horas, será el periodista berciano Luis del Olmo, una de las voces radiofónicas "más reconocidas" en España.

Entre sus galardones se encuentran cinco Premios Ondas y una mención especial del Jurado por la entrevista ficcionada a Antoni Gaudí que realizó en 2002, según ha detallado el centro museístico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Además, cuenta entre otros reconocimientos con la Medalla de Oro del Mérito en el Trabajo, la Medalla de Oro de la Ciudad de León y la Creu de Sant Jordi, así como la Cruz Blanca al mérito por el Plan Nacional sobre Drogas.

Su trayectoria está ligada al programa 'Protagonistas', que dirigió y presentó a lo largo de más de cuatro décadas en diferentes emisoras como Radio Nacional de España, COPE, Onda Cero y Punto Radio.

Tanto en el Bierzo como en Cataluña, Luis del Olmo ha promovido los dos únicos Museos de la Radio de nuestro país, en homenaje a su querida profesión. En 2003 abrió sus puertas en Ponferrada el primero de los Museos Luis del Olmo y en 2012 en Roda de Barà, en Tarragona.