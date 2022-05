Permanece en estudio el posible caso de viruela del mono en CyL y se ha aislado a la persona afectada y a su entorno

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha informado de que el posible caso de viruela del mono detectado en Castilla y León permanece en estudio y ha asegurado que ya se ha aislado a la persona afectada y a su entorno más cercano.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Fernández Carriedo ha detallado que hasta que las muestras no sean analizadas por el Instituto de Majadahonda (Madrid) la Comunidad no tiene casos oficiales, así, no ha podido precisar más sobre el asunto debido a la Ley de Protección de Datos.

No obstante, Fernández Carriedo ha asegurado que la Junta está "preparada", algo que se evidencia con el hecho de que en cuanto ha habido la más mínima sospecha se ha activado el protocolo pertinente que consiste en el aislamiento de la persona y su entorno para evitar la propagación.