Las pernoctaciones hoteleras en CyL aumentan un 3,1% en julio y los viajeros un 1,5%

Archivo - Turistas con equipaje caminan por el centro de la ciudad. A 25 de agosto de 2021. En Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León subieron un 3,1 por ciento en julio en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 893.630 pernoctaciones, por lo que encadena cuatro meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En España, el sector hotelero español consolidó su recuperación en julio, cuando los establecimientos hoteleros registraron un incremento interanual del 1,8 por ciento en las pernoctaciones hasta sumar un total de 44,6 millones.

Por otro lado, en los hoteles de Castilla y León se alojaron un 1,5 por ciento más de turistas que en julio del año anterior hasta los 539.577 viajeros, frente a los 531.290 registrados en el mismo mes del 2024. Por nacionalidad, 378.740 eran residentes en España, mientras que 160.837 fueron extranjeros.