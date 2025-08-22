Una persona herida tras salirse de la vía un turismo en la A-6, en Villardefrades (Valladolid)

VILLARDEFRADES (VALLADOLID), 22 (EUROPA PRESS)

Una persona ha resultado herida tras salirse de la vía un turismo cuando circulaba por la autovía A-6, a la altura del término municipal de Villardefrades (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 16.18 horas, cuando el 1-1-2 ha recibido varias llamadas que avisaban de un accidente en el kilómetro 217 de la A-6, sentido Madrid, en Villardefrades (Valladolid).

Los alertantes indicaban que el turismo se había salido de la vía, quedado bajo un puente de la autovía y solicitaban asistencia para un varón que había quedado inconsciente y al que habían sacado del vehículo.

El 112 hadado aviso de este accidente a Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y al equipo médico del centro de salud de Mota del Marqués.

El personal sanitario ha atendido y trasladado al herido, cuyos datos se desconocen, en ambulancia de soporte vital básico a un centro hospitalario.