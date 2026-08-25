Personas sordas podrán disfrutar mejor de dos de los conciertos de Fiestas de Valladolid con mochilas vibratorias

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a concejalas del equipo de Gobierno y representantes de asociaciones del sector de la discapacidad. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ofrecerá, en colaboración con la fundación Music For All, recursos específicos para personas sordas como mochilas vibratorias y un sistema de conexión con bucle magnético, durante los conciertos de fiestas en la Plaza Mayor de la ciudad que ofrecerán Carolina Durante el 11 de septiembre y Ana Guerra y Leire Martínez el día 12.

Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, este martes en la rueda de prensa en la que ha presentado la programación de accesibilidad para las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, con acciones ya "consolidadas" como la habilitación del balcón de la Casa Consistorial para que personas con movilidad reducida puedan disfrutar de los conciertos que se celebrarán desde el 4 al 13 de septiembre.

La principal novedad en esta edición es la ampliación de la propuesta de "música sin barreras" ya que, además del espacio reservado para personas con discapacidad, en dos de los conciertos, los programados para los días 11 y 12 de septiembre --Carolina Durante y la doble propuesta de Ana Guerra y Leire Martínez-- se ofrecerán recursos específicos para personas con discapacidad auditiva puedan disfrutar más intensamente de los espectáculos musicales.

Con la colaboración de la asociación Music For All, con sede en Almería, se pondrán a disposición de este colectivo mochilas vibratorias y un sistema de bucle magnético. El primer dispositivo, es una mochila equipada con un dispositivo que reproduce la vibración del sonido del concierto para que las personas con discapacidad auditiva capten de forma "más intensa" las variaciones de graves, agudos y ritmo.

Como ha explicado la representante de la asociación, la vallisoletana Isabel Díez, habitualmente las personas sordas tratan de ubicarse cerca de los altavoces en los conciertos e "incluso se pegan globos al cuerpo para captar las vibraciones", pero con este sistema lo podrán hacer de una forma más técnica.

Mientras tanto, el bucle magnético está conectado a la salida de la mesa de sonido del concierto y las personas con implantes cocleares o audífonos pueden conectarse a esa señal para captar mejor el sonido.

Todo ello se podrá reservar el día previo a cada concierto a través del correo info@fundacionmusicforall.org, con un mail cuyo asunto sea 'FERIAS VALLADOLID', o en el teléfono 604902730.

Para los usuarios que lo deseen se habilitará una zona reservada junto a la estatua del Conde Ansúrez, donde el día 12 habrá también un intérprete de lengua de signos para transmitir las actuaciones de Ana Guerra y Leire Martínez, cuyos conciertos estarán además subtitulados en las pantallas del escenario.

Music for all también ha organizado otra actividad consistente en un taller inclusivo denominado '4 vivencias, 4 experiencias' que se desarrollará el día 12 de 12.00 a 14.00 horas en la zona de la calle Santiago más próxima a la plaza de Zorrilla. La propuesta permitirá experimentar diferentes formas de "percibir" y relacionarse con el entorno como "desplazarse sin barreras", "ritmos silenciosos", pictogramas y sentir con el tacto.

BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO

En cuanto al balcón del Ayuntamiento, se habilitarán un año más 20 plazas por concierto y cada persona con discapacidad podrá ir con un acompañante.

Las reservas podrán solicitarse a partir del 31 de agosto y hasta el 4 de septiembre, y serán designadas por orden de solicitud y hasta completar el aforo. Las peticiones recibidas posteriormente serán atendidas en caso de que queden plazas disponibles.

Las personas con movilidad reducida podrán solicitar este recurso a través del correo yovoyalconcierto@ava.es, en un mail en el que deberán incorporar su certificado de movilidad reducida. Por su parte, las personas con otro tipo de discapacidad deberán acreditarse mediante las entidades del sector de personas con discapacidad que forman parte del Consejo Municipal de Servicios Sociales.

La accesibilidad se extenderá también a los servicios y espacios públicos, con la instalación de baños adaptados en diferentes puntos de la ciudad, como la Plaza de la Rinconada, la Feria del Folklore y Gastronomía, la Playa de las Moreras y la Feria de Dia, que contará con ubicaciones en Plaza Santa Ana, calle Ferrari-Fuente Dorada, Paseo de Zorrilla frente a la Plaza de Toros, Cadenas de San Gregorio, Acera de Recoletos y Plaza de Portugalete.

Además, se habilitará un código QR que ofrecerá información sobre las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en las zonas de mayor afluencia.

Por su parte, la Feria de Día y la Feria de Folklore y Gastronomía contarán también con mesas y barras adaptadas para personas con movilidad reducida, que estarán debidamente señalizadas para facilitar su identificación y acceso.

OTRAS ACTIVIDADES CON INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS

La programación ha incorporado, asimismo, diferentes actividades que contarán con intérprete de lengua de signos. El viernes 4 de septiembre a las 20.00 horas, el pregón de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026, a cargo de Siloé, y acompañado por los dulzaineros Del Valle', y el tradicional chupinazo, contará con intérprete de lengua de signos.

También dispondrá de este recurso el espectáculo infantil 'El tesoro de Roald Dahl', de Libera Teatro, que tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre, a las 18.30 horas en la zona infantil del Paseo de las Moreras, en la Chopera. Por su parte, el jueves 10 de septiembre, a las 18.30 horas, el mismo espacio acogerá el concierto inclusivo 'Colorado y más coloreado' de Yamparampán'.

La Plaza de Portugalete contará durante las fiestas con un parque infantil y talleres accesibles, que estarán en funcionamiento del sábado 5 al martes 8 de septiembre, de 12.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas; del miércoles 9 al viernes 11, de 17.00 a 21.00; y el sábado 12 y domingo 13, de 12.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

CAMPUS FERIAL CON OCIO INCLUSIVO ANTES DE LAS FIESTAS

El programa se completa con el Campus Ferial, organizado por la Asociación Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León, de forma previa a las Fiestas, del 31 de agosto al 3 de septiembre.

Las actividades, que se desarrollarán en distintos emplazamientos de la ciudad, sobre todo en la Cúpula del Milenio y La Pérgola del Campo Grande, habrá sesiones de DJ, juegos cooperativos y un concierto del grupo vallisoletano 'Happening' como cierre el día 3.

La representante de la asociación, Yolanda de la Viuda, ha explicado que a los pequeños con enfermedades raras o dependientes "les gusta participar en la vida", con "todos", aunque para ello necesitan un "ocio muy específico" que se trata de proponer en estas actividades. Eso sí, considera que son aptas para cualquier persona, por lo que ha invitado "a todos" a acompañar a la entidad en las actuaciones.

Por su parte, Jacinto Sanz, de la Asociación Esclerosis Múltiple, y Fran Sardón, de Impulsa Igualdad, han destacado que Valladolid es posiblemente la ciudad con mejor accesibilidad en su oferta cultural.

Con todas estas iniciativas, Carnero ha subrayado que la ciudad "consolida la festividad de la Virgen de San Lorenzo más accesible, participativa e inclusiva", e incorpora recursos que permiten que la diversidad funcional "no sea un impedimento para disfrutar de la programación" con el fin de que todos los vecinos puedan encontrarse en las fiestas y participar de ellas.