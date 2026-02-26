Petición de 3,5 años a un vallisoletano que recibió vía Holanda un paquete postal con 25 gramos de droga

Archivo - Un paquete postal. Foto recurso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Fiscalía de Valladolid solicita una condena de tres años y medio de prisión para un varón, Jorge C.F, acusado de un delito de tráfico de drogas cometido en abril de 2024 cuando la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio Aduanero, le ocupó un paquete postal procedente de Holanda que contenía más de 25 gramos de una sustancia denominada mefedrona, similar a la metanfetamina, un potente estimulante que puede causar un grave daño a la salud e incluso la muerte.

El juicio contra el presunto traficante se celebrará este próximo martes, 3 de marzo, en la Audiencia de Valladolid, donde el fiscal del caso acude con la referida petición privativa de libertad y el pago de una multa de 2.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos se remontan al mes de marzo de 2024 cuando en el transcurso de un control aleatorio de paquetería, funcionarios de Vigilancia Aduanera de Burgos intervinieron en el centro logístico de SEUR en Miranda de Ebro un paquete postal cuyo destino era Valladolid, concretamente el domicilio del ahora acusado, y que procedía de Holanda.

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de alguna sustancia prohibida, se solicitó autorización judicial para efectuar una entrega vigilada del envío, lo que se efectuó finalmente el 3 de abril, sobre las 16.30 horas, en el domicilio del encausado, en la calle Sierra de Gredos de la capital vallisoletana.

Fue el día 9, ya en dependencias de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Valladolid, cuando se procedió a la apertura del paquete en presencia del destinatario del mismo y de su letrado, momento en el que se descubrió que en el interior había 25,66 gramos de una sustancia denominada mefedrona y valorada en 787 euros, un potente estimulante parecido a la metanfetamina que ocasiona graves daños a la salud e incluso la muerte.

Se calculó entonces que dicha sustancia podría haber generado un total de 500 dosis que, tal y como sostiene la acusación pública, el acusado destinaba en parte para su distribución a terceras personas.