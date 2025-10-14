PGC- Mañueco plantea ampliar la atención a la salud mental en los pueblos con psiquiatra y psicólogo en centros de salud

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado la intención del Ejecutivo autonómico de ampliar la atención de la salud mental en el medio rural con consulta de psiquiatría, de psicología clínica y de enfermería especialista en los centros de salud.

Así lo ha manifestado Fernández Mañueco en la rueda de prensa donde ha presentado el proyecto de presupuestos para 2026 y donde ha estado acompañado por el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, y la directora general de Presupuestos, Maribel Campos.

Durante su intervención, Fernández Mañueco se ha referido al Plan de Salud Mental presentado por la Junta a principios de este año, con más de 200 acciones en siete líneas estratégicas, y ha explicado que dicho plan se va a aplicar "vía presupuestaria" y la ampliación de la salud mental se irá implantando "de manera progresiva los próximos meses".

La idea es dota de psiquiatra, psicólogo clínico y enfermera especializada en el ámbito del medio rural, aunque el presidente de la Junta ha recordado la "dificultad" de poder contar con todos los profesionales con los que le gustaría tener a su disposición.