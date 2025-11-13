Los PGC recogen un "importante incremento" para mantener el operativo de incendios que alcanza los 135 millones

Archivo - Paisaje en Las Médulas, a 2 de octubre de 2025, en El Bierzo, León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 13 Nov. (eurosPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado el "importante incremento" previsto en el proyecto de Presupuestos para 2026 destinado a la lucha contra incendios forestales, en concreto 135 millones para el mantenimiento del operativo.

Así lo ha detallado el consejero del ramo durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar el proyecto de Presupuestos de su área para 2026, en la que ha subrayado este año se ha destinado una parte "muy significativa" de la inversión a reforzar y mejorar este dispositivo, porque proteger los montes "no es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de seguridad, de futuro, de compromiso con nuestro territorio".

Por esta razón, ha explicado que se ha puesto el foco en garantizar que los profesionales cuenten con los medios, la formación y los recursos necesarios para actuar con eficacia ante una de las "amenazas más graves que enfrenta el patrimonio natural".

Para ello, en 2026 se prevé la renovación de la contratación de 49 cuadrillas terrestres (cuadrillas Romeo), con la novedad de que su personal se encuadrará en el sector público, ampliándose su contratación, que en la actualidad se encuentra en los nueve meses, y en algunos casos los diez u once meses, hasta los doce las 111 cuadrillas lo que supone pasar a los 54 millones en 2026 a los 101 millones en 2029.

De igual forma, se tiene prevista una inversión anual de 17 millones que permitirá disponer de equipos de cuadrillas especializadas helitransportadas y nocturnas, garantizando la operatividad del dispositivo durante todo el año.

A este respecto, el consejero ha remarcado que este operativo tendrá un refuerzo específico en los meses de más riesgo de incendios, y al menos durante la EPA, de tal forma que las helitransportadas contarán con un refuerzo de un segundo turno y, además, un refuerzo de un tercer turno nocturno (November) en al menos 16 de ellas.

Asimismo, el titular de Medio Ambiente ha detallado que este presupuesto permitirá la incorporación de diez nuevas cuadrillas helitransportadas adicionales entre los años 2026 y 2027, reforzando con una segunda dotación y un segundo helicóptero 10 de las bases.

Además, ha recordado que en 2026 se incorporarán las cuatro primeras cuadrillas, 2 en León, 1 en Zamora y 1 en Ávila, con un coste de 3,2 millones, con sus cuatro helicópteros. La inversión total final con la incorporación de las diez cuadrillas con sus helicópteros alcanzará los ocho millones.

INVERSIONES EN MAQUINARIA PESADA

En lo que respecta a otras inversiones previstas en las cuentas, en maquinaria pesada (bulldozer), destinadas tanto a labores de prevención como de extinción de incendios forestales, ascienden a un importe total de once millones.

Esta inversión permitirá disponer de 20 equipos (bulldozer y góndola con su personal) completos preventivos todo el año y 20 máquinas de extinción a mayores durante la Época de Peligro Alto (EPA), así como de equipos y maquinaria complementaria de diferentes tipologías para reforzar la capacidad de respuesta del operativo.

La ejecución de estas actuaciones se llevará a cabo mayoritariamente mediante aportación a Somacyl, lo que permitirá agilizar los procesos de contratación y ejercer un mayor control sobre la planificación y ejecución de los trabajos.

Precisamente, el titular de Medio Ambiente ha destacado que el operativo estará dotado en 2026 a mayores de nuevos vehículos nodriza, de tres nuevos PMA a sumar a los tres actuales grandes y 9 modulares.

Asimismo, ha señalado que la unidad Fénix de Drones de la Agencia de Protección Civil se extenderá a prestar servicios en los incendios forestales.

En este marco, el responsable autonómico del ramo ha especificado que en 2026 se prevé continuar con la implantación del Sistema de Videovigilancia de Incendios Forestales en Castilla y León, concebido como complemento al sistema tradicional de detección mediante puestos de vigilancia.

Este sistema tiene por objeto identificar, localizar y valorar con mayor rapidez las alertas que se reciben en los Centros Provinciales de Mando (CPM), permitiendo así una respuesta "más eficiente y coordinada frente a los incendios forestales".

De hecho, ha recordado que durante 2025 se ha iniciado la ampliación, que continuará en 2026, de la cobertura en las provincias de León (707.000 euros) y Zamora (211.000 euros), y se inicia su implantación en Segovia (1.367.000 euros) y Palencia (626.000 euros). La planificación, con dos millones, prevé la continuación del despliegue en 2026, con la incorporación de los sistemas de videovigilancia en las provincias de Burgos (1.200.000 euros) y Valladolid (800.000 euros).

Durante 2026 se procederá a la renovación de los convenios de prevención y extinción de incendios forestales con las administraciones locales, con una inversión prevista de casi 1 Meuros, en el marco de un nuevo modelo de colaboración que permitirá aprovechar el refuerzo de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y mejorar la coordinación interadministrativa.

Asimismo, se firmará un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) para la generación de cartografía estratégica en materia de planificación y gestión de incendios forestales, con un presupuesto de 75.000 euros para el ejercicio 2026.

De forma complementaria, Suárez-Quiñones ha señalado que se trabaja en la tramitación de un convenio de colaboración con la Universidad de León para el análisis y categorización de modelos de combustible forestal, con una dotación presupuestaria de 65.000 euros en 2026.

Para el año 2026, se prevé una inversión total de 13,1 millones destinada a garantizar la disponibilidad de 21 aeronaves contratadas para el operativo de prevención y extinción de incendios forestales, además de 2 aeronaves adicionales de refuerzo.

El titular de Medio Ambiente ha precisado que las cuentas prevén la contratación del suministro de Equipos de Protección Individual (EPI) y equipos complementarios para la lucha contra los incendios forestales compuesto por 13 lotes, correspondientes a las anualidades 2025 y 2026, con el fin de garantizar la seguridad y protección del personal que integra el operativo de prevención y extinción.

El expediente se encuentra actualmente en fase de licitación, con un importe total de 2,8 millones y una previsión para la anualidad 2026 de 1,5 millones.

Por último, el proyecto de Presupuestos para 2026 contempla una partida de 2,6 millones destinada a la defensa del medio natural que se complementa con el desarrollo de planes de vigilancia y adopción de medidas que eviten la propagación de plagas y enfermedades forestales.