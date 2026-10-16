PGC-UGT pide a la Junta ayudas directas a los trabajadores para mejorar los salarios al igual que "riega" a las empresas

Oscar Lobo en un momento de la rueda de prensa ofrecida este viernes en Valladolid - UGTCYL

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de UGT, Óscar Lobo, ha reclamado este viernes a la Junta de Castilla y León ayudas directas a los trabajadores para mejorar los salarios al igual que "riega" a las empresas con ayudas directas en una "barra libre" vía presupuestos que ha tachado de "inaceptable".

"Queremos ayudas directas a los trabajadores y a las trabajadoras para mejorar nuestros salarios y nuestras rentas, igual que se les está dando a las empresas a fondo perdido de esta Comunidad Autónoma", ha pedido en concreto Óscar Lobo tras lo que ha llamado a la Junta a sentarse a negociar y a hablar de cómo se equipara, cómo se regula y cómo se distribuye el dinero público.

Lobo ha realizado esta petición en un análisis del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 elaborado por el Gobierno PP-Vox que, según ha lamentado, está pensado "por y para" la actividad empresarial y para las empresas con una "absoluta desproporción" respecto a la clase trabajadora.

"Es curioso que en una economía de libre mercado se destine casi el 20 por ciento del presupuesto --más de 3.100 millones de euros-- en ayudas directas en apoyo a la actividad empresarial, al mismo tiempo que tenemos un modelo de relaciones laborales asentado en condiciones salariales y laborales más precarias", ha criticado y ha recordado que Castilla y León tiene el quinto salario medio más bajo del país, con más de 11,5 puntos de diferencia y unos 3.400 euros menos al año, una realidad que ha confrontado con el mayor crecimiento de la economía autonómica y con mayores márgenes y beneficios empresariales.

El sindicalista ha advertido de que no se puede "regalar el dinero público a fondo perdido" y ha apostado por vincular las ayudas públicas que reciben las empresas para su actividad empresarial a igualar el salario medio de Castilla y León al resto del país, "como mínimo"; a desarrollar una negociación colectiva fuerte que garantice mejores condiciones salariales y laborales; a la permanencia de los proyectos y a la mejora de la calidad en el empleo.

"Es inaceptable que se riegue con dinero público, que principalmente viene por la vía de los impuestos que pagamos los trabajadores y las trabajadoras, y que tengamos que soportar peores condiciones laborales que el resto del país", ha lamentado Lobo que ha concluido que el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 "no es bueno" para el millón de trabajadores de Castilla y León porque "no desempeña para nada" un papel redistributivo entre las rentas del trabajo y los márgenes empresariales.

A esto ha añadido que la "falta de ambición" del proyecto de presupuestos para afrontar la despoblación y la pérdida de habitantes que se tienen que ir a otras partes de España o Europa para buscar otras oportunidades. "No lo afronta, parece ser que es una cuestión a la que hemos renunciado a abordar con ambición", ha reprochado a PP y a Vox.

Por otro lado, ha hecho hincapié en el "papel esencial" que juegan los servicios y las políticas públicas y ha criticado que el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 "no avanzan y están estancados" en áreas como sanidad, educación y servicios sociales donde no ve mejoras sustanciales.

"No vemos en estos presupuestos que se reduzcan drásticamente las listas de espera en atención primaria (...) No vemos que mejore la educación cuando los profesionales reclaman mejores condiciones salariales", ha reprochado el secretario autonómico de UGT que tampoco ve soluciones a corto y a medio plazo al "grave problema" del acceso a la vivienda ante el que la Junta "mira para otro lado" sin poner un tope y un freno a los precios del alquiler.

A esto ha añadido que con menos impuestos no hay mejores servicios públicos tras lo que ha criticado la política fiscal de la Junta de Castilla y León de "regalar y perdonar" que los patrimonios y las herencias paguen lo que les corresponde.

"No nos salen las cuentas y, al final, lo que estamos percibiendo es que no se están mejorando ni mucho menos los servicios públicos", ha concluido el secretario autonómico de UGT que ha reiterado la Junta no ha elaborado unos buenos presupuestos para los trabajadores de Castilla y León.

Por último, ha defendido la importancia de la concertación y del entendimiento a través del Diálogo Social, que ha vuelto a reivindicar como "el factor que que garantiza el progreso y la cohesión social".