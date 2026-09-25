PhiloBiblon recibe el Premio Fundación Duques de Soria de Hispanismo

El premiado junto al Rey Felipe VI, el presidente de la Junta, la ministra de Igualdad y el duque de Soria entre otros. - CONCHA ORTEGA/EUROPA PRESS

SORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

'PhiloBiblon' ha recibido este viernes, el II Premio Fundación Duques de Soria de Hispanismo, en un acto presidio por el Rey Felipe VI en la capiatal soriana, en reconocimiento al proyecto de humanidades digitales "más longevo" y la mayor biblioteca de textos medievales ibéricos.

La Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica (FDS),ha concedido la segunda edición del 'Premio Fundación Duques de Soria' a la candidatura 'PhiloBiblon', una iniciativa reconocida como uno de los mejores equipos de investigación activo en los últimos años y el proyecto académico "más sólido" de las 26 candidaturas presentadas

La dotación del 'Premio de Hispanismo Internacional Fundación Duques de Soria' es de 50.000 euros, que se aplicarán a los proyectos presentados por la candidatura.

Su investigador principal, Charles B. Faulhaber, con más de medio siglo al frente de la empresa, ha sido en encargado de recoger el premio en el acto celebrado en el Convento de la Merced de Soria.

El profesor Charles B. Faulhaber es uno de los hispanistas más relevantes de Estados Unidos y un reconocido medievalista de rango internacional, y es pionero en aplicar la tecnología a la filología.

A lo largo de su trayectoria, ha sido galardonado con distinciones como la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica y actualmente es miembro de la 'Hispanic Society of America' y académico correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.

El premiado se ha referido al "más longevo proyecto de humanidades digitales del mundo hispánico, con una historia tan extensa que sus comienzos se remontan ya a hace más de un siglo".

PROYECTO DE DICCIONARIO.

En este sentido, ha relatado que, en un principio el proyecto empezó como una herramienta auxiliar para un proyecto del diccionario del español antiguo de la Universidad de Wisconsin, a la que le hacía falta una base de datos para controlar los manuscritos que iban a entrar en ese diccionario.

El proyecto ganador es una base de datos bio-bibliográfica de libre acceso en Internet dedicada a los textos escritos en las tres lenguas romances medievales de la Península Ibérica (castellano, catalán y galaicoportugués, del que derivan el gallego y portugués actuales).

En la herramienta se localizan y describen todos los manuscritos de literatura española medieval presentes en todas las bibliotecas del mundo, lo que ha implicado a decenas de investigadores trabajando en equipo durante décadas. El resultado ha ayudado a cientos de trabajos de investigación y edición sobre literatura en los últimos cuarenta años.

PIONERO EN HUMANIDADES DIGITALES.

Se trata de un proyecto pionero en humanidades digitales en el ámbito hispánico: cuenta hoy con la mayor base de datos de textos medievales, con unos 328.000 documentos en la actualidad, recibiendo miles de consultas y siendo un punto de partida indispensable para cualquier investigación académica sobre historia, literatura o cultura ibérica medieval en cualquiera de sus tres lenguas. La candidatura fue presentada por la Universidad de Oxford y ha contado con apoyo de universidades e instituciones de Norteamérica, Sudamérica, Italia, Francia, Alemania y España.