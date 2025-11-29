El pianista Jialin Ya gana el Premio Internacional de Piano Frechilla - Zuloaga 2025 celebrado en Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, en la entrega de premios - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pianista Jialin Yao ha sido el ganador del Premio Internacional de Piano Frechilla - Zuloaga 2025, tras imponerse en la final celebrada el jueves, 28 de noviembre, en el Centro Cultural Miguel Delibes y se ha adjudicado el primer premio dotado con 12.000 euros tras su interpretación del 'Concierto nº3' de Rachmaninov.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, han asistido a la final y han realizado la entrega de los galardones.

En su actuación Jialin Yao contó, al igual que el resto de finalistas, con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por la directora griega y actual titular de la Filarmónica de Buenos Aires Zoe Zeniod.

El segundo premio, provisto con 6.000 euros, ha correspondido al pianista, Rafael Antonio Pliousnin, que interpretó el 'Concierto nº5' de Beethoven, mientras que la pianista Natalie Schwamova, que interpretó el 'Concierto nº1' de Chopin se ha hecho con el tercer premio, dotado con 3.000 euros.

Por último, el jurado ha decidido que la pianista Eugenia Sánchez Duran ha sido merecedora del premio a la Mejor Intérprete de Música Española, provisto también con 3.000 euros, así como de una Mención Especial.

El palmarés se cierra con el Premio del Público, otorgado por votación popular entre los participantes en la final, y que en esta edición ha recaído en Jialin Yao, sin una dotación económica.

En la decimoquinta edición, se ha contado con la participación de veintiún jóvenes pianistas de ocho nacionalidades distintas: España, Italia, República Checa, Portugal, Israel, Japón, China y Corea.

El jurado de esta edición ha estado presidido por el pianista de reconocimiento internacional y colaborador con orquestas como la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Londres o la Filarmónica de Los Ángeles, Alexander Gavrylyuk.

Junto a él, han formado parte del jurado el pianista portugués Pedro Burmester, la pianista china Zee Zee, la finalista del Concurso Reina Elisabeth, el pianista español Eduardo Frías y la intérprete de prestigio internacional y creadora de proyectos musicales Alexandra Dariescu.