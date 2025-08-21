'Pianos en los barrios' ofrecerá conciertos de piano al aire libre en cuatro zonas de Segovia capital

SEGOVIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Pianos en los barrios' es la jornada que el Área de Cultura del Ayuntamiento de Segovia celebrará el próximo día 30 de agosto, sábado, y que trasladará conciertos simultáneos al aire libre con dicho instrumento, pero con obras y estilos de distintos géneros, en cuatro escenarios de varias zonas de la ciudad.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha enumerado las cuatro plazas donde se darán las actuaciones: la plaza del Reloj, en Nueva Segovia; la plaza de la Gimnástica Segoviana, en La Albuera; la plaza del Azoguejo, a los pies del Acueducto, y la plaza de San Martín, en el casco histórico.

Para Monroy, "la experiencia de tocar un piano en público es tan conmovedora para el artista como para el público que escucha y esta iniciativa novedosa en Segovia rompe las barreras entre artista y público y humanizar el espacio público".

Antes del inicio oficial de los conciertos, a las 20.00 horas, habrá un espacio, desde las 19.15 horas, que se ha denominado 'Piano Libre', durante el cual cualquier pianista aficionado podrá sentarse a interpretar breves piezas. Esta opción se abre en todas las plazas, excepto San Martín.

A partir de las 20.00 horas, en el parque del Reloj actuará Luisa Georgianova, con obras clásicas, a quien seguirá la segoviana Teresa Cantalejo, que estará acompañada por la bailarina Alejandra Mora.

En la plaza de la Gimnástica actuará el trío de Pablo Igualada, con piezas de jazz. A las 21.00 horas les sustituirán en un concierto a cuatro manos Alexandra Casanova y Vicente Uñón.

En la plaza del Azoguejo habrá cuatro conciertos seguidos, de 20.00 a 22.00 horas. A las 20.00 horas, flamenco con Lorenzo Moyá al piano y Bandolero al cajón. A las 20.30, el rock de Rubén Villadangos al piano y Susana González a la voz. A las 21.00 horas, melodías internacional con Miguel Ángel Recio, y a las 21.30 horas, el dúo de piano y violín Berlinches fusionará pop con rock.

La plaza de San Martín será el punto de reunión de buena parte de los músicos que han participado en los barrios, que acudirán al concierto fin de fiesta. Aquí, a las 20.00 horas actuarán Alexandra Casanova y Vicente Uñón. Media hora después, el dúo Berlinches, a las 21.00 horas, Lorenzo Moya con Bandolero y media hora más tarde, la Rock Suite de Rubén Villalagos y Susana González. Tras un descanso de media hora para preparar el concierto final, se cerrará la jornada alrededor de las 23.00 horas, con el grupo Concertango.

Según ha expresado el concejal Monroy, se ha diseñado el evento como "una actividad cultural pensada para los barrios, que borra las barreras físicas entre ellos y los une a través de la música y la cultura".