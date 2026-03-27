La Piedad invita a la confesión personal de los palentinos en una desfile "íntimo" el Sábado de Pasión

PALENCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La procesión de 'Piedad y Reconciliación' invitará a la confesión personal de todos los palentinos, para iniciar la Semana de Pasión libres de pecado, en un desfile "íntimo y fervoroso" donde la Virgen de la Piedad estará alumbrada por la Hermandad Fraciscana, cuyo sobrio carácter marca este desfile.

El Sábado de Pasión, al caer la tarde, partirá de la iglesia de San Agustín, a las 18.45 horas, la 'Virgen de la Piedad' y 'San Francisco de Asís'para recorrer Mayor, Plaza León, Eduardo Dato, Niños de Coro, Plaza San Pablo, Hermanos Madrid, Luis Guanella, Canónigo de San Martín, Cuartel de San Fernando, Cervantes, plaza de San Antolín, Mayor Antigua, Santo San Pedro, Plaza de la Inmaculada, Jorge Manrique, Juan de Castilla, Barrio y Mier, Mayor, Don Sancho, Burgos, Joaquín Costa, Palazuela de la Sal, plaza Mayor, Igancio Martínez de Azcoitia e Iglesia de San Agustín, donde se entonará la Salve.

Lo que se busca es que los cofrades y los ciudadanos en general inicien la Pasión libres de pecados y de culpas

Esta Hermandad Franciscana, que se fundó en 2003 y procesionó por primera vez con La Piedad en 2005, viste con la misma sencillez franciscana y el hábito es de color marrón y el capirote se cambia por una capucha que cubre parte de la cara del penitente.

La Virgen de la Piedad fue realizada por los hermanos Martínez y sostiene en brazos a Jesús ya muerto, y tras ella se encuentra la Cruz Desnuda de la que cuelga un gran sudario.