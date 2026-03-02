Pilar Bernabé sostiene que el PSOE es el "dique de contención" de las mujeres frente a la derecha y la ultraderecha

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, se ha reunido este lunes en Ponferrada (León) con diversos colectivos y entidades de El Bierzo que defienden la igualdad. - PSOE

PONFERRADA (LEÓN), 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha manifestado este lunes que el PSOE es en la actualidad el "dique de contención" que impide que las mujeres no se vean "tan desfavorecidas" por las políticas de la derecha y de la ultraderecha.

"Esas políticas de la derecha y de la ultraderecha que, por desgracia, aquí en Castilla y León conocen bien", ha apostillado Bernabé en Ponferrada (León), donde se ha reunido con diversos colectivos feministas y entidades de El Bierzo que abogan por la igualdad.

La secretaria de Igualdad socialista ha subrayado que durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez en España se han conseguido leyes que han supuesto "grandes hitos" en materia de igualdad y ha asegurado que el Gobierno central seguirá trabajando en este sentido, según ha informado a Europa Press en un comunicado el PSOE.

"Para ello necesitamos comunidades gobernadas por el Partido Socialista y un presidente para la Junta de Castilla y León como Carlos Martínez, sensible, responsable y feminista, que está rodeado de estas grandes mujeres que hoy me acompañan, que serán procuradoras de las Cortes y que lograrán que el gobierno de Castilla y León sea, de verdad, un gobierno que se preocupe por las mujeres y trabaje por la igualdad", ha recalcado.

Bernabé ha estado acompañada por las candidatas del PSOE de León a las Cortes Mabel Fernández y Silvia Cao y por la secretaria de Igualdad del PSOE de Castilla y León, Lorena Valle. Mabel Fernández ha destacado la importancia de los encuentros con entidades feministas, que el PSOE mantiene regularmente a lo largo de todo el año para conocer las diferentes sensibilidades y poder volcarlas en forma de medidas en el programa político. Ello muestra, ha concluido, la apuesta del PSOE por la igualdad y el feminismo.



