Pilates, baile latino y un 'escape' urbano protagonizan la III Semana de las Universidades de Segovia

El concejal de Juventud de Segovia, Sergio Calleja, (centro) con representantes de las universidades segovianas. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sesiones de pilates, baile latino y una recorrido 'escape' urbano son parte del programa de la III Semana de las Universidades de Segovia, organizada por el Ayuntamiento de la ciudad.

La III Semana de las Universidades se celebrará del 13 al 17 de abril, como ha expresado el concejal de Educación, Juventud y Agenda Urbana, Sergio Calleja, quien ha presentado la iniciativa junto a delegados de los tres centros universitarios académicos con sede en la ciudad (IE Universidad, Universidad de Valladolid y Universidad a Distancia).

Calleja ha recordado la finalidad de esta iniciativa, que es la de "fomentar la cohesión entre el alumnado de las tres instituciones académicas". A diferencia de las ediciones anteriores, centradas en charlas en los campus en 2024 y en la puesta en común de investigaciones en 2025, esta tercera convocatoria apuesta por un formato más participativo, que combina actividades deportivas y de ocio.

El inicio del lunes 13 de abril será una sesión de pilates en el Jardín de San Juan de los Caballeros. El martes 14, la plaza de la Gimnástica Segoviana acogerá una sesión de bailes latinos en el barrio de La Albuera.

OTRAS ACTIVIDADES

El miércoles 15, el campus de IE University será escenario de una actividad de rock & roll en el marco de su evento Global Village. El jueves 16, el pabellón Pedro Delgado albergará una sesión de fit dance dentro del Sport Fest Segovia. Todas las actividades deportivas comenzarán a las 17.30 horas.

El cierre llegará el viernes 17 con el Urban Escape 'El Desafío de la Luz Eterna', una yincana urbana en la que los participantes, divididos en equipos, deben recorrer distintos puntos de la ciudad y colaborar para resolver un misterio ambientado en un futuro en el que el petróleo se agota y la demanda energética es crítica. La actividad comenzará a las 17:00 horas en la plaza del Azoguejo.

Sergio Calleja ha subrayado que "las universidades no son solo lugares donde se imparten clases, sino comunidades vivas de conocimiento", y ha destacado el papel de estas instituciones en la vida cultural, intelectual y social de Segovia.

El concejal ha agradecido la implicación de las universidades participantes y ha señalado que la iniciativa es "un símbolo del trabajo conjunto y de la convicción de que la educación superior es una de las mejores inversiones que puede hacer una sociedad".