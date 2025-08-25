Pillado con anfetamina, cocaína y éxtasis cuando entregaba droga a otro hombre en Valladolid

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser pillado cuando entregaba droga a otro hombre y encontrar entre sus pertenencias siete gramos de anfetamina, cocaína y éxtasis.

La detención se produjo en la madrugada del lunes 24 de agosto, cuando agentes que se encontraban en la calle Espíritu Santo a bordo de un vehículo policial rotulado, realizaban labores preventivas dentro del marco del 'Plan estratégico de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas, lugares y locales de ocio'.

Los policías pudieron ver como un varón que se encontraba junto a otro individuo en la vía pública, hacía ademán de entregar algo a la otra persona, pero al percatarse de la presencia del vehículo policial, lo volvía a introducir rápidamente en su bolsillo izquierdo.

Cuando los agentes requirieron al varón que se acercase, este se dio a la fuga a la carrera, por lo que se inició una persecución en la que el hombre, al ver que iba a ser alcanzado, arrojó al suelo varias bolsas de plástico, que fueron recogidas por un agente mientras el otro procedía a su cacheo preventivo por seguridad.

Esta persona en ningún momento facilitó datos de filiación a los agentes actuantes, por lo que se procedió a su traslado a dependencias policiales, donde quedó detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Las sustancias intervenidas, distribuidas en distintas bolsas, con un peso total de más de siete gramos, fueron sometidas a la prueba drogo-test en dependencias policiales con resultado positivo a anfetamina, cocaína y éxtasis. Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre del año 2025 las sustancias incautadas habrían alcanzado un valor en el mercado ilícito de 347,22 euros.

El hombre ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.