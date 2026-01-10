Los 'Pingüinos' recorren Valladolid en el Desfile de Banderas de una edición "masiva" sin incidentes graves

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante el Desfile de Banderas de 'Pingüinos' 2026 - PHOTOGENIC/CLAUDIA ALBA - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Centenares de motoristas participantes en la concentración invernal 'Pingüinos' 2026 han recorrido este sábado las principales calles de Valladolid en el tradicional Desfile de Banderas de una edición "masiva" que ha transcurrido, hasta el momento, sin incidentes reseñable.

Así lo ha trasladado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, en declaraciones recogidas por Europa Press durante el recibimiento de las autoridades en el Paseo de Recoletos que ha tenido lugar sobre las 12.30 horas, si bien el desfile ha comenzado a las 12.00 horas y también ha servido de marco para rendir homenaje al 200 aniversario de la Policía Municipal.

En este sentido, Carnero ha destacado que el tiempo ha favorecido que "mucha más gente de la que inicialmente se preveía haya participado en el desfile y se haya acercado a la Acera de Recoletos para arropar a los 'Pingüinos'.

Asimismo, ha explicado que todavía no se conoce el número total de inscripciones de la edición de este año, pero se ha mostrado confiado de que lo que se ha visto en esta jornada sea reflejo de una participación "estupenda".

En la misma línea, el primer edil ha subrayado que la concentración motera invernal es uno de los "acontecimientos centrales y multitudinarios" de la ciudad, a lo que ha añadido que este encuentro está "lleno de emoción porque es un logro de los moteros".

Se trata de una cita que ha difinido como un "matrimonio muy especial" que acontece en un momento del año en el que han finalizado las vacaciones de Navidad, "menos en la capital vallisoletana porque se prologan mientras duren los 'Pingüinos'", un punto en el que ha recalcado que la ciudad está "encantada" de recibir a "tantos amantes de la moto que lo entregan todo" y hace que los vallisoletanos también les "entreguen todo".

Precisamente, Carnero ha asegurado que todo se desarrolla con "normalidad" algo que es "importante en un acontecimiento de estas características y tan masivo", puesto que de momento "no hay nada lamentable que reseñar", un "hecho fundamental".

El primer edil de la capital del Pisuerga ha definido el encuentro como "una situación de camaradería única" porque es la concentración invernal de motorismo más grande de Europa, y aunque Valladolid afronta el "característico frío" de enero, es superado gracias a "la calidez de los vallisolentanos", que consigue hacer "todo esto posible". Por último, el alcalde ha reconocido estar "muy orgulloso" de 'Pingüinos'.