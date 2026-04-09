Un pino de unos 20 metros cae en el patio del colegio Alonso Berruguete de Valladolid sin causar heridos

Archivo - Camión de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid en la Plaza Mayor - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un pino de unos 20 metros de altura ha caído en el patio del colegio Alonso Berruguete de la capital vallisoletana sin que se hayan producido heridos, han informado a Europa Press fuentes de Bomberos.

El suceso se ha producido minutos después de las 9.30 horas, momento en el que ya los alumnos habían entrado a las aulas, cuando el pino, de unos 20 metros y un diámetro cercano a un metro se desplomó.

Hasta el centro educativo, ubicado en el Camino Viejo de Simancas, se han desplazado efectivos de Bomberos de Valladolid y trabajadores de Parques y Jardines del Ayuntamiento a los que han dado protección.

Fuentes de Bomberos han explicado que se ha procedido a hacer una evaluación de riesgos, se ha revisado el terreno y se ha llevado a cabo un análisis por si hubiera algún riesgo más, dado que el centro educativo cuenta con pinos tanto en la parte trasera como en la delantera.