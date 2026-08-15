CyL "ultima un paquete de ayudas directas" para paliar la situación del cereal

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta ultima la puesta en marcha de "un paquete de medidas de ayudas directas" destinado a paliar la complicada situación estructural que atraviesa el sector del cereal, que se ha acentuado por el incremento de los costes de producción.

El titular del departamento, Joaquín Antonio Pino, confía en que esta batería de iniciativas cuente con el "apoyo" del conjunto del Gobierno autonómico para su aprobación en un próximo Consejo de Gobierno de la Junta.

Además, el representante autonómico ha subrayado que la situación que atraviesa la apicultura es tan complicada o más que la del sector cerealista, motivo por el que se ha decidido incluir de forma específica a este sector tras los compromisos adquiridos en las reuniones mantenidas.

Respecto a las movilizaciones y a la manifestación convocada para el próximo 27 de agosto por UPA, el consejero ha evitado pronunciarse sobre si las organizaciones profesionales agrarias deben o no llevar a cabo la protesta, si bien les ha pedido que aprovechen el "nivel de interlocución" y la cercanía del equipo de la Consejería. En este sentido, ha remarcado que se trata de la etapa de gestión "que más diálogo y reuniones ha mantenido con las organizaciones agrarias en poco tiempo".

"No soy yo quien tiene que decirlo, pero desde luego que tienen, por primera vez en la historia, una consejería, un consejero que no lo dice de boquilla, que se reúne con ellos continuamente, que está al teléfono con ellos cada vez que lo necesitan y que estamos luchando los primeros para tener un potente paquete de medidas para ayudar al sector del cereal y al sector apícola en Castilla y León", ha subrayado.